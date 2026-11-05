Città di Castello, si scontra in bici con un pedone sulle strisce: grave il ciclista, trasportato a Perugia con l’elisoccorso



È successo in via di Rignaldello poco prima delle 13

All’inizio la segnalazione era quella di un pedone investito. Poi i rilievi hanno chiarito le cose: a finire a terra in gravissime condizioni è stato il ciclista.

È successo intorno alle 12.45 in via di Rignaldello, all’altezza del civico 14, dove c’è un attraversamento pedonale. L’uomo stava percorrendo la strada in bicicletta, nell’unico senso di marcia consentito. Arrivato alle strisce, ha urtato un pedone che stava attraversando da destra verso sinistra rispetto alla sua direzione.



Quando è arrivata la pattuglia di Pronto intervento della Polizia Locale, i sanitari del 118 erano già lì con l’automedica e stavano soccorrendo il ciclista. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Per questo è stato chiamato l’elisoccorso Nibbio, che lo ha portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.



Gli agenti sono rimasti sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non si conoscono ancora le generalità delle due persone coinvolte. Al momento non si sa nemmeno come stia il pedone.