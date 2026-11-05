Junior Castello, un altro fine settimana di partite per i giovani calciatori: tutti gli appuntamenti

È un fine settimana ricco di appuntamenti quello che attende il settore giovanile dello Junior Castello Calcio, con diverse formazioni impegnate tra sabato 7 e domenica 8 novembre sui campi del territorio.
Si parte sabato pomeriggio al Baldinelli. Alle 15 scenderanno in campo i Giovanissimi U15, che affronteranno il Castel del Piano.
Alle 17.40 doppio appuntamento: per i Primi Calci 2018 – U9 è in programma la sfida contro Badaccio Bruni – Trestina – Vivaltovere, mentre i Primi Calci 2019 – U8 affronteranno Vivaltovere – Agape Pierantonio.
Sempre sabato, alle 17, a Procello di Anghiari, spazio ai Piccoli Amici 2020/2021, con la formazione Pistrino opposta allo Junior Castello – Pietralunghese.
La domenica si apre invece alle 9.30, ancora al Baldinelli, con gli Esordienti U13 impegnati contro il Sulpizia.
Alle 11, infine, toccherà ai Pulcini U11, che sfideranno la Pietralunghese.
Un altro weekend pensato soprattutto per far giocare, crescere e divertire i ragazzi, attraverso il calcio e il confronto con le altre realtà del territorio.
Tutti gli appuntamenti:
🔵 Giovanissimi U15
Sabato 7 novembre, ore 15 – Baldinelli
Junior Castello – Castel del Piano
🔵 Primi Calci 2018 U9
Sabato 7 novembre, ore 17.40 – Baldinelli
Junior Castello – Badaccio Bruni/Trestina/Vivaltovere
🔵 Primi Calci 2019 U8
Sabato 7 novembre, ore 17.40 – Baldinelli
Junior Castello – Vivaltovere/Agape Pierantonio
🔵 Piccoli Amici 2020/2021
Sabato 7 novembre, ore 17 – Procello di Anghiari
Pistrino – Junior Castello/Pietralunghese
🔵 Esordienti U13
Domenica 8 novembre, ore 9.30 – Baldinelli
Junior Castello – Sulpizia
🔵 Pulcini U11
Domenica 8 novembre, ore 11 – Baldinelli
Junior Castello – Pietralunghese