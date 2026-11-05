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Trestina, torna Renan De Souza: il fantasista di nuovo in bianconero

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Al Casini il suo nome lo conoscono bene. Renan De Souza torna a vestire la maglia del Trestina: lo Sporting Club ha ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive del fantasista per la stagione 2026/2027.
Per lui è un ritorno. Due anni fa aveva già giocato in bianconero, per una stagione intera chiusa con 35 presenze e 7 reti.

Sono numeri che pesano, soprattutto per un giocatore di fantasia, che non vive solo di gol ma di giocate e di palloni messi al posto giusto.
La società si affida quindi a un profilo già conosciuto, che non ha bisogno di ambientarsi. Conosce lo spogliatoio, il campo e una piazza che lo ha già visto all’opera.


Il suo arrivo, a campionato in corso, dà al reparto offensivo una soluzione in più. Ora toccherà a lui riprendere il filo con i tifosi, dove lo aveva lasciato.

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