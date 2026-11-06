Foligno, sorpreso a rubare in un negozio: arrestato dai Carabinieri

È scattato durante la notte l’intervento dei Carabinieri a Case Nove, frazione di Foligno, dopo l’attivazione dell’allarme antintrusione di un esercizio commerciale.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno trovato all’interno delle pertinenze del locale un 25enne, successivamente arrestato in flagranza con l’accusa, allo stato delle indagini, di furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, il giovane sarebbe entrato nel negozio dopo aver infranto una vetrata. Una volta all’interno avrebbe prelevato generi alimentari e bevande alcoliche, tentando anche di impossessarsi del denaro presente nel registratore di cassa.

La merce è stata recuperata dai Carabinieri e successivamente restituita al titolare dell’attività.

Durante la perquisizione personale è stato inoltre trovato un involucro con circa mezzo grammo di hashish, nascosto all’interno di un pacchetto di sigarette. Per questo motivo è prevista la segnalazione alla Prefettura di Perugia per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Dopo le formalità di rito, il 25enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Foligno, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Nel corso dell’udienza di convalida, celebrata al Tribunale di Spoleto, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la liberazione dell’indagato, concedendo anche il nulla osta all’eventuale adozione di un provvedimento di espulsione in via amministrativa.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. L’indagato deve quindi essere considerato non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.