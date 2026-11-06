Umbertide, la musica dà spazio ai giovani talenti: sabato il concerto de “I Concertisti”

Sabato 7 novembre alle ore 21, nella Chiesa di San Francesco di Umbertide, una serata dedicata alla musica e soprattutto ai giovani che hanno scelto di trasformare passione, studio e impegno in un percorso artistico.

Protagoniste saranno Irene Fortunato, pianista, Aurora Sciaboletta, flautista, e Chiara Antognelli, violista, vincitrici della seconda edizione del Concorso per Giovani Talenti promosso dalla Scuola di Musica I Concertisti di Umbertide, diretta dal maestro Gianfranco Contadini e convenzionata con il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.

Le tre musiciste avranno l’opportunità di esibirsi insieme all’orchestra I Concertisti, diretta dal maestro Michele Lo Russo.

Il programma attraverserà tre grandi autori: Mozart, con il Concerto n. 20 per pianoforte e orchestra, Reinecke, con il Concerto op. 283 per flauto e orchestra, e Bruch, con la Romanza per viola e orchestra.

Una serata che va oltre il semplice concerto. Al centro c’è infatti la possibilità, per giovani musicisti che dedicano tante ore allo studio e alla formazione, di salire su un palco e confrontarsi con un’orchestra. Un passaggio importante per crescere, fare esperienza e misurarsi con il pubblico.

Per I Concertisti sarà anche un altro appuntamento di un percorso che mette insieme formazione e attività musicale. Il maestro Michele Lo Russo tornerà infatti a Umbertide il 21 novembre, sempre nella Chiesa di San Francesco, per dirigere il tradizionale Concerto in onore di Santa Cecilia. In quella occasione sarà presente anche il Coro della città di Vieste, per un programma lirico-sinfonico.

Due serate diverse, ma unite dalla stessa idea: dare alla musica uno spazio importante nella vita della comunità e offrire ai giovani occasioni concrete per coltivare e far conoscere il proprio talento.

Sabato 7 novembre, alle 21, l’appuntamento è quindi nella Chiesa di San Francesco di Umbertide.