Search
Pallavolo

Pallavolo seie B/M, al Pala Joan arriva Falconara

Data:

Sabato 7 novembre alle 18:30 al Pala Joan Città di Castello Pallavolo ospita la T-Trade Group Falconara. Il 3-0 dell’amichevole del 3 ottobre non deve ingannare: i set erano finiti tutti in volata.

La formazione di Dore Della Lunga ha perso all’esordio in casa contro Jesi. Poi ha vinto due volte 3-0, a Civitanova contro i giovani della Lube e in casa contro Pescara. Le principali bocche da fuoco marchigiane sono l’opposto Violini e lo schiacciatore Pulita.

Per i biancorossi di Bartolini servono attenzione e pazienza, perché la gara potrebbe durare a lungo. Lo schiacciatore tifernate Niccolò Cappelletti: «Le amichevoli sono degli allenamenti e le squadre sono in rodaggio, quindi non esprimono al massimo le loro qualità. Quando invece si inizia ad affrontare le gare che contano, allora vengono fuori le caratteristiche più importanti e l’aspetto competitivo. Falconara ha un organico di rispetto con un ottimo palleggiatore, perciò è necessario aggredire gli avversari fin dalle prime palle per imporre il nostro gioco».

Arbitri: Mirco Totò di Fermo e Daniele Spitaletta di Firenze.

Le probabili formazioni

CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO: Troiani, Bongiorno, Conti, Cappelletti, Stoppelli, Volpi, Lensi (L1). A disp.: Cioffi, Panizzi G., Panizzi L., Rumori, Cesari F., Cesari L. (L2), Valenti. All. Bartolini.

T-TRADE GROUP FALCONARA: Giuliani, Violini, Pulita, Giorgini, Tirnati, Gasparroni, Ravellino (L1). A disp.: Gucciardi, Silvestrelli, Mengoni, Ricci, Sabbatini, Schiavoni, Solustri (L2). All. Della Lunga.

Commenti
Previous article
Unitre Città di Castello, ripartono i corsi di acquagym: 70 iscritti. E la settimana è piena di appuntamenti

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Unitre Città di Castello, ripartono i corsi di acquagym: 70 iscritti. E la settimana è piena di appuntamenti

Redazione Redazione -
Dalla piscina al cinema, dalla pittura alle lingue fino...

Umbertide, la musica dà spazio ai giovani talenti: sabato il concerto de “I Concertisti”

Redazione Redazione -
Sabato 7 novembre alle ore 21, nella Chiesa di...

A Umbertide si parla di prevenzione: “Donne Insieme” porta la salute al centro

Redazione Redazione -
Alla Piattaforma un incontro dedicato alla prevenzione femminile e...

Tarek Komin porta il suo “Primo poeta nello spazio” al Circolo della Poesia

Redazione Redazione -
Città di Castello, grande partecipazione al sesto appuntamento della...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

© 2024 Primo Piano Notizie