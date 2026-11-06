Pallavolo seie B/M, al Pala Joan arriva Falconara

Sabato 7 novembre alle 18:30 al Pala Joan Città di Castello Pallavolo ospita la T-Trade Group Falconara. Il 3-0 dell’amichevole del 3 ottobre non deve ingannare: i set erano finiti tutti in volata.

La formazione di Dore Della Lunga ha perso all’esordio in casa contro Jesi. Poi ha vinto due volte 3-0, a Civitanova contro i giovani della Lube e in casa contro Pescara. Le principali bocche da fuoco marchigiane sono l’opposto Violini e lo schiacciatore Pulita.

Per i biancorossi di Bartolini servono attenzione e pazienza, perché la gara potrebbe durare a lungo. Lo schiacciatore tifernate Niccolò Cappelletti: «Le amichevoli sono degli allenamenti e le squadre sono in rodaggio, quindi non esprimono al massimo le loro qualità. Quando invece si inizia ad affrontare le gare che contano, allora vengono fuori le caratteristiche più importanti e l’aspetto competitivo. Falconara ha un organico di rispetto con un ottimo palleggiatore, perciò è necessario aggredire gli avversari fin dalle prime palle per imporre il nostro gioco».

Arbitri: Mirco Totò di Fermo e Daniele Spitaletta di Firenze.

Le probabili formazioni

CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO: Troiani, Bongiorno, Conti, Cappelletti, Stoppelli, Volpi, Lensi (L1). A disp.: Cioffi, Panizzi G., Panizzi L., Rumori, Cesari F., Cesari L. (L2), Valenti. All. Bartolini.

T-TRADE GROUP FALCONARA: Giuliani, Violini, Pulita, Giorgini, Tirnati, Gasparroni, Ravellino (L1). A disp.: Gucciardi, Silvestrelli, Mengoni, Ricci, Sabbatini, Schiavoni, Solustri (L2). All. Della Lunga.