Unitre Città di Castello, ripartono i corsi di acquagym: 70 iscritti. E la settimana è piena di appuntamenti

Dalla piscina al cinema, dalla pittura alle lingue fino al nuovo incontro dedicato alle donne nella storia: l’Università della Terza Età torna a proporre una settimana ricca di attività

Ripartono i corsi di acquagym dell’Unitre di Città di Castello e, ancora una volta, fanno registrare numeri importanti. Sono infatti 70 gli iscritti all’attività proposta dall’Università della Terza Età nell’anno accademico 2026-2027, tra le più seguite del programma.

Con la riapertura delle piscine comunali tifernati, dunque, riprende anche l’attività in acqua. Ma per gli iscritti all’Unitre, presieduta dalla professoressa Nadia Marconi, quella che porta alla festa di San Florido sarà una settimana tutt’altro che vuota.

Prosegue infatti anche il progetto “La stagione del Neorealismo”, con gli appuntamenti al Nuovo Cinema Castello. La rassegna propone ogni mercoledì alle 16 alcuni dei film più significativi di questa stagione del cinema italiano. L’iniziativa è aperta a tutti, con biglietto d’ingresso fissato a 5 euro.

Nel programma della settimana c’è anche il secondo appuntamento del percorso “Donne nella storia”, articolato in tre incontri e destinato a concludersi con un’uscita a Torrechiara e San Secondo Parmense.

Giovedì 12 novembre, alle 16, sarà la professoressa Gabriella Rossi a parlare della “Sala delle donne forti” nel Castello Bufalini.

Il primo incontro, andato in scena il 5 novembre, aveva richiamato una platea numerosa. Marcella Monicchi e Cecilia Landucci avevano affrontato il tema delle donne protagoniste della storia, soffermandosi sulle battaglie che hanno accompagnato la conquista dell’indipendenza e dei diritti, fino al voto.

Nel corso dell’incontro sono state ricordate anche alcune figure femminili che hanno lasciato un segno profondo nella storia italiana, da Teresa Mattei a Nilde Iotti, Lina Merlin e Tina Anselmi, insieme alle altre Madri Costituenti.

Accanto a questi appuntamenti, l’Unitre propone come sempre un calendario molto vario: Tai Chi, disegno e pittura, il Club della lettura, educazione motoria, A.F.A., inglese di primo e secondo livello, spagnolo e avviamento al Pilates.

Una settimana, insomma, che fotografa bene lo spirito dell’Unitre: stare insieme, imparare, mantenersi attivi e continuare a coltivare curiosità e interessi anche dopo gli anni della scuola e del lavoro.

Il programma

Lunedì 9 novembre

9 e 10 – Acquagym

9 – Tai Chi

10.30 – Disegno e pittura

15.30 – Club della lettura

Martedì 10 novembre

9, 10 e 11 – Acquagym

9, 10 e 11 – Educazione motoria

15, 16 e 17 – A.F.A.

15 – Inglese 1° livello

16 – Inglese 2° livello

15 – Spagnolo

Mercoledì 11 novembre

9 e 10 – Avviamento al Pilates

15 – Tai Chi

16 – Proiezione film “Anni difficili”

Giovedì 12 novembre