4 musei con un solo biglietto: un viaggio tra arte, storia e bellezza alla scoperta dei tesori di Città di Castello

Pinacoteca, Museo Diocesano, Campanile Cilindrico e Oratorio di San Crescentino: il circuito 4X1 per scoprire arte e storia dell’Alta Valle del Tevere

Città di Castello e l’Alta Valle del Tevere si possono scoprire anche attraverso un unico itinerario culturale. Grazie alla convenzione 4X1, nata dalla collaborazione tra Comune di Città di Castello, Diocesi e Cooperativa Il Poliedro, è infatti possibile visitare quattro luoghi simbolo del patrimonio artistico del territorio con un solo biglietto.

Il percorso parte dalla Pinacoteca Comunale, ospitata a Palazzo Vitelli alla Cannoniera, dove sono conservati importanti capolavori tra cui opere di Raffaello e Luca Signorelli. Si prosegue con il Museo Diocesano, custode di preziose testimonianze dell’arte sacra, con opere legate anche a Pinturicchio e Rosso Fiorentino.

A completare l’itinerario ci sono il Campanile Cilindrico, uno dei simboli medievali della città, dal quale è possibile ammirare il centro storico dall’alto, e l’Oratorio di San Crescentino a Morra, che conserva lo straordinario ciclo di affreschi realizzato da Luca Signorelli.

Quattro luoghi diversi, quattro tappe che raccontano secoli di storia e di arte e che permettono di conoscere più da vicino il patrimonio culturale di Città di Castello e del territorio.

Il biglietto unico 4X1 costa 8 euro per l’intero e 6 euro per il ridotto.

Un’opportunità pensata per rendere ancora più accessibile la visita ai musei e per invitare cittadini e visitatori a riscoprire, con un unico percorso, alcune delle bellezze più significative dell’Alta Valle del Tevere.