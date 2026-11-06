Città di Castello, quattro giorni tra cultura, musica, arte e tradizioni

Fino all’8 novembre un calendario ricco di appuntamenti: dal Circolo della Poesia al Salone del Tartufo, dalle mostre alla musica, fino al cinema e al concerto dedicato a San Francesco

Città di Castello si prepara a vivere quattro giorni particolarmente intensi sul fronte della cultura e degli eventi. Da giovedì 5 a domenica 8 novembre il calendario cittadino mette insieme letteratura, arte, musica, cinema e tradizioni, con appuntamenti distribuiti tra Palazzo Bufalini, la Biblioteca Carducci, il Teatro degli Accademici Illuminati, la Basilica Cattedrale e gli altri luoghi della cultura tifernate.

Il fine settimana segnato dal ritorno del 46° Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, che sabato 7 e domenica 8 novembre tornerà ad animare il centro storico. Una manifestazione ormai profondamente legata all’identità della città e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, capace ogni anno di richiamare appassionati e visitatori.

Sabato 7 novembre la giornata culturale inizierà alla Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci”, dove dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 l’artista Giulia Dall’Ara sarà protagonista di un live painting legato al progetto “21/46 – Le donne che scrissero la Costituzione”. Cinque grandi pannelli raccontano il ruolo delle 21 Madri Costituenti e il loro contributo alla nascita della Repubblica e alla conquista dei diritti.

Sempre in biblioteca, alle 10.30, nella Sala Rossi-Monti, spazio alla presentazione dei libri di Lucia Rossi, con la partecipazione di Tiziana Berliocchi, operatrice sistemica familiare.

Nel pomeriggio la lettura sarà ancora protagonista. Alle 17.30, alla Libreria Paci di piazza Matteotti, gli studenti della classe 2B parteciperanno a un appuntamento legato a #ioleggoperché, con letture, storie e un momento di condivisione dedicato al rapporto tra libri e memoria personale. Sarà possibile anche contribuire a un cartellone collettivo indicando il libro che ha lasciato un segno nella propria vita.

La giornata di sabato si chiuderà con la musica. Alle 21, al Teatro degli Accademici Illuminati, andrà in scena “Viaggio Musicale tra i Cantautori Italiani”, spettacolo promosso da A.MA.RE. – Associazione Malattie Renali, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” e della Filarmonica “Giacomo Puccini”.

Un viaggio attraverso la canzone d’autore italiana, tra melodie e testi che hanno accompagnato generazioni, ma anche una serata all’insegna della solidarietà. La Filarmonica sarà diretta dal maestro Angelo Benedetti, con gli arrangiamenti di Marco Pontini e Davide Costantini. Sul palco anche gli allievi della classe di canto della maestra Giovanna Ferri Pazzaglia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 328 5473498.

Domenica 8 novembre il programma proseguirà con cinema, musica e arte.

La nuova stagione della rassegna cinematografica domenicale prenderà il via con “Good Bye Lenin!”, il film del 2003 diretto da Wolfgang Becker che racconta, con ironia e malinconia, la trasformazione della Germania dopo la caduta del Muro di Berlino. L’ingresso alle proiezioni sarà libero e gratuito.

Dalle 16 alle 18, invece, la musica della Junior Band de “La Umbertide”, diretta dal maestro Galliano Cerrini, accompagnerà gli appuntamenti della Festa del Tartufo Pregiato, portando nel centro cittadino l’energia e il talento dei giovani musicisti.

Alle 17, a Palazzo del Podestà, sarà inaugurata la mostra “Il non detto” di Valentina Barcacci, in arte Vale B. Un percorso pittorico che parte dalla memoria, dalle esperienze vissute e da quelle emozioni che spesso restano dentro e continuano, comunque, a parlare. La mostra resterà aperta fino al 25 novembre, con ingresso libero.

Alla stessa ora, ma alla Biblioteca Carducci, sarà inaugurata ufficialmente “21/46 – Le donne che scrissero la Costituzione” di Giulia Dall’Ara. L’esposizione resterà visitabile fino al 28 novembre e permetterà di conoscere le storie delle 21 donne elette all’Assemblea Costituente, protagoniste di una pagina fondamentale della storia democratica italiana.

Sempre alle 17, nella Basilica Cattedrale, spazio alla musica e alla spiritualità con “FRANCISCUS”, diciottesima edizione del concerto promosso dalla Diocesi di Città di Castello e dalla Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini”, dedicato ai santi patroni Florido e Amanzio.

L’appuntamento assume quest’anno un significato particolare perché si inserisce nelle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. In programma la Missa Sancti Francisci Assisiensis di Damijan Močnik, il Cantico delle Creature e le Variazioni sul tema dal film Fratello sole, sorella luna. Protagonisti saranno la Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini” e l’OIDA – Orchestra Instabile di Arezzo, dirette da Alessandro Bianconi.

A completare il quadro ci saranno le esposizioni della Pinacoteca Comunale, dove prosegue “Presentazione ciclica delle opere – Ciclo VII: Aftermandelbrot”, dedicata a Giorgio Ascani, conosciuto come Nuvolo, nel centenario della nascita. Sempre in Pinacoteca è possibile visitare la mostra dedicata a Bepi Romagnoni, protagonista dell’arte italiana del secondo dopoguerra, curata da Mario Amodeo e Lorenzo Fiorucci.

Un fine settimana, dunque, nel quale Città di Castello prova ancora una volta a mettere insieme mondi diversi: i libri e la musica, la memoria e l’arte contemporanea, il cinema e le tradizioni, il grande patrimonio culturale della città e le energie delle associazioni e dei giovani.

Quattro giorni con tanti appuntamenti e una città che, tra il profumo del tartufo e le iniziative nei suoi luoghi della cultura, torna a raccontarsi attraverso le sue tante anime.