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Lama, due autogru per il tir ribaltato: strada chiusa fino al pomeriggio

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Da stamattina alle 7 sono al lavoro due autogru sulla strada comunale che dalla ex Tiberina 3 bis porta a Lama, frazione di San Giustino. Devono rimuovere l’autoarticolato finito fuori strada sabato 31 ottobre e rimasto da allora ribaltato sul fianco destro. Nell’incidente non erano coinvolti altri mezzi.

La strada appartiene in parte al Comune di Città di Castello e in parte a quello di San Giustino. Entrambi hanno emesso un’ordinanza che la chiude al traffico, sia alle auto sia ai pedoni, per tutta la durata delle operazioni. Il divieto serve a far lavorare le gru in sicurezza.

Secondo le previsioni, la rimozione dovrebbe concludersi nel pomeriggio. Fino ad allora chi deve raggiungere Lama da quella direzione dovrà prendere un’altra strada.

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