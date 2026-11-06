Altotevere, Monaldi avverte: “Il Savigliano vende cara la pelle”



Domenica 8 novembre la ErmGroup torna in casa dopo due trasferte. Laurea magistrale per Matteo Maiocchi



Dopo tre giornate la ErmGroup Altotevere ha sei punti. È un buon inizio per Mirko Monaldi, alla prima stagione da primo allenatore in Serie A3 Credem Banca. L’ultimo successo è il 3-1 di domenica scorsa a Sarroch, in una partita durata due ore e un quarto. Nel quarto set le squadre erano in equilibrio, e alla fine i punti totali sono stati 98 a 94.



«Ci portiamo dietro la capacità che abbiamo avuto di vincere soffrendo», spiega il tecnico biancazzurro. «Avremmo potuto anche perdere, in fondo tutto è svoltato nell’arco di soli due-tre palloni, ma è proprio in quel frangente che è venuta fuori la convinzione di volere il risultato». Per Monaldi la squadra è ancora «un cantiere mezzo aperto», che sta costruendo il suo gioco e cerca sicurezza nelle rotazioni.



Domenica 8 novembre, dopo le trasferte in Lombardia e in Sardegna, l’Altotevere torna al palasport contro la Monge Gerbaudo Savigliano. Sulla carta i favoriti sono i biancazzurri, ma l’allenatore chiede attenzione: «Il Savigliano, come indole, è una squadra che vende cara la pelle. Ci siamo passati l’anno scorso e oltretutto non dobbiamo assolutamente snobbare una compagine che ha battuto Cantù, contro il quale noi invece abbiamo perso». C’è anche qualche acciacco da sistemare. «Fondamentale sarà soprattutto l’approccio».



Nelle ultime due gare Monaldi ha cambiato spesso la formazione a partita in corso. Sono scelte condivise con Davide Marra. «A volte il vero errore può essere quello di non fare scelte e di non prendersi le responsabilità», dice. «I ragazzi si aiutano, si vengono incontro e quindi possono essere utilizzati tutti nei vari contesti di gioco».



In settimana è arrivata anche una buona notizia fuori dal campo. Oggi lo schiacciatore Matteo Maiocchi ha discusso la tesi e si è laureato in Scienze della Nutrizione Umana all’Università San Raffaele di Roma. La società gli ha fatto le congratulazioni.