A Gioiello Vecchio il Natale arriva il 28 e 29 novembre: due giorni tra mercatini, spettacoli e sapori

Nel borgo di Monte Santa Maria Tiberina l’iniziativa dell’Associazione Ricreativa Gioiello: animazione per grandi e bambini, punti ristoro e una raccolta di giocattoli per beneficenza

Il Natale comincia ad affacciarsi anche nei piccoli borghi dell’Alta Valle del Tevere. A Gioiello Vecchio, nel territorio di Monte Santa Maria Tiberina, sabato 28 e domenica 29 novembre è in programma “Aspettando il Natale”, due giornate organizzate dall’Associazione Ricreativa Gioiello – ODV tra mercatini, spettacoli, animazione e sapori della tradizione.

La manifestazione prenderà il via sabato 28 novembre alle 14.30, con l’inaugurazione. Nel pomeriggio, alle 16.30, spazio allo spettacolo delle bolle di sapone curato da Baby Circus. La giornata proseguirà fino alle 20.

Domenica 29 novembre il programma ripartirà alle 11 e accompagnerà visitatori e famiglie per tutta la giornata. Alle 14 è prevista una caccia al tesoro per adulti e bambini, mentre alle 16.30 sarà il momento della magia con lo spettacolo del Mago Silvani. Anche domenica la manifestazione si concluderà alle 20.

A fare da cornice all’evento saranno i mercatini natalizi, le decorazioni e l’atmosfera del borgo, insieme a tre punti ristoro pensati per accompagnare le due giornate con proposte diverse.

All’Osteria degli Elfi si potranno trovare vivande calde, arrosticini e vin brulé. Alla Locanda dei Golosi spazio invece a dolci, waffle e latte al cioccolato, mentre alla Taverna di Mastro Fornaio saranno protagoniste le focacce farcite cotte nel forno a legna.

L’iniziativa sarà accompagnata anche da alcune attività collaterali. Sabato 21 novembre alle 16.30, presso l’ex scuola elementare di Gioiello, è previsto un incontro dedicato ai diritti e ai bisogni dei bambini e delle bambine, aperto ad adulti e bambini.

Particolare attenzione anche alla solidarietà. A partire da giovedì 5 novembre sarà possibile donare giocattoli destinati all’associazione I Nasi Rossi di Virginia – Hakuna Matata Onlus. I giochi raccolti saranno successivamente messi in vendita durante la manifestazione e il ricavato sarà interamente destinato all’associazione.

Un modo per trasformare l’attesa del Natale anche in un’occasione di condivisione e solidarietà, oltre che di festa.

Per chi arriverà in auto è stato individuato un parcheggio dedicato ai visitatori. L’appuntamento è quindi a Gioiello Vecchio, Monte Santa Maria Tiberina, per un fine settimana pensato per vivere il borgo, incontrarsi e respirare insieme la prima atmosfera natalizia.