Città di Castello, domenica il concerto in Cattedrale per san Francesco e i santi patroni

Alle 17 “Franciscus 1226-2026” con la Schola Cantorum Abbatini e l’Orchestra Instabile di Arezzo

Domenica 8 novembre alle 17 la Basilica Cattedrale di Città di Castello ospita il concerto “Franciscus 1226-2026”, dedicato a san Francesco d’Assisi nell’anno dell’ottavo centenario della morte.

L’iniziativa, alla diciottesima edizione, è organizzata dalla Diocesi di Città di Castello con la Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini”. Il concerto apre le celebrazioni per i santi patroni Florido e Amanzio e chiude il programma delle manifestazioni francescane promosse dalla Diocesi.

Il programma prevede tre brani. Si comincia con la Missa Sancti Francisci Assisiensis del compositore sloveno Damijan Močnik, per coro e orchestra con drum set ad libitum. Segue il Cantico delle Creature di padre Domenico Stella, nella versione orchestrale di padre Giuseppe Magrino. Chiudono le Variazioni sul tema dal film “Fratello sole, sorella luna”, composte dallo stesso Magrino.

Si esibiranno i cantori della Schola Cantorum Abbatini, con la preparazione vocale di Emanuela Agatoni, e i musicisti dell’OIDA, l’Orchestra Instabile di Arezzo. Dirige il maestro Alessandro Bianconi.

Il concerto rientra nella tradizione musicale legata alla festa dei santi Florido e Amanzio, patroni della città e della diocesi. Quest’anno coincide con l’ottavo centenario della morte di san Francesco (1226-2026) e chiude il percorso di iniziative che la Chiesa tifernate ha dedicato al santo.