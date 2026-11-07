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Controlli tra Città di Castello e Umbertide: due denunce e una patente ritirata

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Due uomini denunciati, una patente ritirata e quattro multe per violazioni al Codice della strada. È il bilancio dei controlli svolti dai Carabinieri nel pomeriggio e nella serata di venerdì 6 novembre tra Città di Castello, Trestina e Umbertide. Le pattuglie della Compagnia tifernate hanno fermato automobilisti e controllato i luoghi di ritrovo, nell’ambito del servizio predisposto dal Comando provinciale di Perugia.

Tra le persone fermate c’è un 43enne che, mentre era alla guida della propria auto, ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. I militari lo hanno denunciato e gli hanno ritirato la patente.

La seconda denuncia riguarda un uomo di 74 anni. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, aveva con sé due coltelli a serramanico, con lame di 10 e 6 centimetri, e un bastone lungo 55 centimetri. Non essendo emerso un motivo che ne giustificasse il porto, è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Nel corso del servizio un 65enne è stato trovato con 0,40 grammi di cocaina e segnalato alla Prefettura come assuntore. Un altro intervento ha riguardato un 49enne che, nei pressi di un bar, disturbava la clientela. L’uomo, che secondo i militari mostrava evidenti segni di abuso di alcol, ha ricevuto una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

In tutto sono state controllate 43 persone e 32 veicoli. I Carabinieri hanno inoltre verificato nelle rispettive abitazioni la posizione di otto persone sottoposte a misure restrittive.

Per i due uomini denunciati il procedimento è nella fase delle indagini. Le eventuali responsabilità dovranno essere accertate con sentenza definitiva.

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