Voto a 16 anni, Piero Duca ambasciatore regionale di Voto16 in Umbria

Docente e attivista della Federazione Giovane Socialisti, coordinerà la campagna sul territorio regionale

Piero Duca, docente di lettere e attivista della Federazione Giovane Socialisti, è il nuovo ambasciatore regionale in Umbria della campagna Voto16. L’iniziativa chiede di estendere il diritto di voto alle ragazze e ai ragazzi a partire dai 16 anni.

La campagna è coordinata a livello nazionale da Fabio Signoretta, sindaco di Jonadi (Vibo Valentia) e membro della Direzione nazionale di +Europa. La nomina di Duca rientra nella costruzione di una rete di ambasciatori e sostenitori nelle regioni. La rete dovrà promuovere il confronto sul tema della partecipazione giovanile con cittadini, istituzioni e forze politiche.

In Umbria Duca svilupperà e coordinerà le attività della campagna, coinvolgendo associazioni, realtà politiche e mondo studentesco.

«L’allargamento del diritto di voto va a consolidare la giustizia intergenerazionale», dichiara Duca. «Quando una generazione non ha voce in capitolo nelle tornate elettorali, tende a pesare meno anche nelle scelte pubbliche».

Per l’ambasciatore regionale c’è anche una questione etica. «Se a 16 anni in Italia si può lavorare, si pagano le tasse, si può lasciare la scuola, firmare contratti ed essere chiamati a rispondere delle proprie azioni sul piano penale, ma non si può votare, siamo di fronte a un’evidente distorsione democratica».

Con questa nomina Voto16 rafforza la propria presenza in Umbria, nell’ambito del percorso di costruzione di una rete nazionale.