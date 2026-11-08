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Pallavolo serie B/M: Città di Castello cede 1-3 a Falconara, pesa il primo set sfumato ai vantaggi

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I biancorossi vincono il secondo parziale ma non trovano continuità. Infortunio a Bongiorno nel quarto set. Cappelletti top scorer con 23 punti

Città di Castello Pallavolo esce sconfitta 1-3 (26-28, 25-19, 22-25, 19-25) dalla sfida con la T-Trade Group Falconara. I marchigiani hanno giocato una partita ordinata, con una ricezione e una difesa guidate da Ravellino e Schiavoni. Per la squadra di Dore Della Lunga è la terza vittoria consecutiva, dopo il ko della prima giornata contro Jesi.

Come già a San Mauro Pascoli, i tifernati non sono riusciti a chiudere il primo set. Avanti 24-23, hanno avuto tre palle per l’1-0 senza concretizzarle e Falconara ha chiuso 26-28. Nel secondo parziale i break di Bongiorno e Stoppelli, il muro di Conti e gli attacchi di Cappelletti hanno riportato il risultato in parità (25-19).

Il terzo set è rimasto in equilibrio fino al 16-16, con tre punti di fila di Cappelletti. Nel finale la T-Trade ha allungato fino al 22-25. All’inizio del quarto Bongiorno si è scontrato con un compagno in tuffo ed è rimasto a terra. Dopo l’intervento dello staff medico è rientrato e ha firmato l’ace del 6-4, ma poco dopo ha dovuto lasciare il campo. Al suo posto è entrato Lorenzo Panizzi. Sul 10-8 per i biancorossi Falconara ha piazzato un parziale di 1-6 che ha deciso la gara.

Tra i tifernati 23 punti per Niccolò Cappelletti, 17 per Bongiorno e 11 per Conti. Per gli ospiti 19 per Pulita e 15 per Violini. Città di Castello ha chiuso con 10 muri ma anche con 23 errori, contro i 13 degli avversari.

«Se avessimo portato a casa il primo set sarebbe andata forse in maniera diversa», ha detto coach Marco Bartolini. «Abbiamo pareggiato bene i conti nel secondo set ma poi ci siamo disuniti in molti fondamentali, soprattutto col muro che non è riuscito quasi mai a contenere Pulita e Violini».

Per Pietro Volpi il problema è l’avvio: «Anche questa settimana non siamo partiti bene, abbiamo difficoltà nel primo set». E sulla prossima partita: «Ora testa alla partita di sabato a Montorio al Vomano, dobbiamo ripartire e sbloccarci».

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