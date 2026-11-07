Censimento Permanente della Popolazione 2026: da mercoledì 12 novembre i rilevatori dell’ISTAT avvieranno la fase di recupero delle mancate risposte ai questionari

I Servizi Demografici del Comune di Città di Castello rendono noto che a partire da mercoledì 12 novembre prenderà il via la fase di recupero delle mancate risposte ai questionari del Censimento Permanente della Popolazione 2026. I rilevatori incaricati dall’ISTAT si presenteranno presso le abitazioni dei nuclei familiari inseriti nell’elenco ufficiale predisposto dall’istituto per eseguire la rilevazione, che interesserà anche le famiglie selezionate alle quali non sia stata ancora recapitata via posta la comunicazione cartacea.

La partecipazione al Censimento Permanente della Popolazione costituisce un obbligo di legge e, trattandosi di un fondamentale dovere civico, i cittadini sono invitati a prestare la massima collaborazione agli intervistatori. Per qualsiasi dubbio, per verificare l’identità dei rilevatori o per ricevere supporto nella compilazione, sarà possibile rivolgersi telefonicamente al numero unico ISTAT 1510 (gratuito) o all’Ufficio Statistica del Comune di Città di Castello, chiamando lo 0758529425, ma anche presentarsi di persona presso gli uffici dei Servizi Demografici del capoluogo, in via XI Settembre n. 41, e presso la delegazione comunale di Trestina, in piazza Italia n. 1.