Città di Castello, quattro gol nel derby di Selci. Vince anche la Virtus, il Trestina pareggia con il Foligno

Il Città di Castello si prende il derby e torna da Selci con un 4-1 che lascia poco spazio ai commenti. Stesso risultato per la Virtus San Giustino sul campo del Castel del Piano. Un bel pomeriggio per entrambe, che vincono fuori casa segnando quattro reti. Un punto per il Lama, fermato sull’1-1 dal Pontevalleceppi Ripa.

In Serie D il Trestina cercava la terza vittoria consecutiva. Contro il Foligno arriva invece un pareggio, 1-1, che dà comunque continuità ai successi con Santegidiese e Recanatese. Al «Casini» i bianconeri affrontavano una squadra con nove punti in più: il punto del derby li porta a undici, con sette raccolti nelle ultime tre partite. È da qui che il Trestina può ripartire.

La Pietralunghese perde 2-1 a Senigallia e resta a nove punti. Un risultato che pesa, perché i rossoblù avevano bisogno di muovere la classifica e tornano invece dalla trasferta marchigiana con un’altra sconfitta.

Il rimpianto, in Eccellenza, è del Sansepolcro: due gol di vantaggio sul Terni FC non bastano per vincere. Finisce 2-2. Montone ed Ellera chiudono invece senza reti.

L’Agape Pierantonio Umbertide prova a battere la capolista Cannara e per un tempo ci riesce. Fancelli segna poco prima dell’intervallo, poi nella ripresa Dantraccoli rimette la partita in equilibrio. L’1-1 finale lascia all’Agape un punto contro la prima della classe, insieme al dispiacere di non aver conservato il vantaggio.

Per il Calzolaro il fine settimana era cominciato male già sabato: 3-1 per la Marra San Feliciano e gialloblù ancora fermi a sei punti.