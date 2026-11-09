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Città di CastelloComunicazioni amministrative

Censimento ISTAT 2026, a Città di Castello parte il recupero delle mancate risposte

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Da mercoledì 12 novembre i rilevatori entreranno in contatto con le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario

Parte mercoledì 12 novembre a Città di Castello la fase di recupero delle mancate risposte al Censimento Permanente della Popolazione 2026.

I rilevatori incaricati dall’ISTAT inizieranno a recarsi nelle abitazioni delle famiglie inserite nell’elenco ufficiale predisposto dall’Istituto e che non hanno ancora completato il questionario. La rilevazione potrà riguardare anche le famiglie selezionate che non abbiano ancora ricevuto per posta la comunicazione cartacea.

Il Comune ricorda che la partecipazione al Censimento Permanente della Popolazione è un obbligo di legge e invita pertanto le famiglie interessate a collaborare con i rilevatori.

Per evitare dubbi e verificare l’identità degli intervistatori, oppure per ricevere assistenza nella compilazione del questionario, è possibile contattare il numero gratuito ISTAT 1510.

A disposizione anche l’Ufficio Statistica del Comune di Città di Castello, al numero 075 8529425.

Per chi preferisce recarsi direttamente negli uffici, è possibile rivolgersi ai Servizi Demografici del capoluogo, in via XI Settembre 41, oppure alla delegazione comunale di Trestina, in piazza Italia 1.

Il Comune invita quindi le famiglie coinvolte a prestare attenzione alle comunicazioni e a collaborare con gli operatori incaricati, così da consentire il regolare svolgimento della rilevazione.

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