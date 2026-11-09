È morta a 101 anni Lidia Castellucci, la maestra di Assisi amata anche a Città di Castello

Storica insegnante, madre degli imprenditori e allevatori Sandro e Sergio Carfagna, era profondamente legata al mondo del cavallo. Il suo nome anche nella storia della Mostra Nazionale del Cavallo tifernate

Aveva 101 anni e una vita piena di scuola, famiglia, cavalli e gesti di grande umanità. Lidia Castellucci, storica maestra elementare di Assisi e Tordandrea, è morta ieri ad Assisi, lasciando un ricordo profondo in chi l’ha conosciuta e nelle tante generazioni di bambini che hanno incontrato la sua strada.

Marchigiana di origine, vedova di Tino Carfagna, imprenditore agricolo e allevatore di cavalli che per anni fu maestro di campo alla Giostra della Quintana di Foligno, Lidia era la madre di Sandro e Sergio Carfagna, imprenditori e sportivi molto conosciuti nel mondo dell’allevamento e del trotto.

Una donna che aveva fatto della scuola una parte importante della propria vita, ma che aveva trovato nei cavalli un’altra grande passione. Una presenza discreta e autorevole, tanto da essere ricordata anche come la maestra che “sussurrava” ai cavalli.

Il suo centesimo compleanno, festeggiato lo scorso anno al Ristorante Carfagna di Assisi, aveva raccontato bene il carattere di Lidia. Alla festa avevano partecipato più di 120 persone, tra familiari, ex alunni di Tordandrea, autorità e amici. Tra loro anche la presidente della Regione Stefania Proietti e il sindaco di Assisi Valter Stoppini.

Ma quel giorno Lidia aveva chiesto una cosa precisa: nessun regalo personale. Aveva invitato gli ospiti a trasformare eventualmente il regalo in una donazione destinata a una causa benefica. La risposta fu importante e permise di raccogliere fondi per un’associazione di Assisi impegnata nell’aiuto ai bambini in difficoltà.

Un gesto che racconta più di tante parole la donna che era stata per tutta la vita.

Il suo percorso è stato raccontato anche attraverso il libro-intervista di Gilberto Scalabrini, La signora maestra. Lidia Castellucci, la storia di un mito, che ne ha ripercorso la vita, l’esperienza nella scuola e il rapporto con le persone.

Poi c’erano i cavalli. La scuderia del figlio Sergio, i puledri, le giornate negli ippodromi e quella particolare attenzione per ogni animale nato dall’attività di allevamento. Una passione condivisa anche con il compianto padre francescano Danilo Reverberi, amico della famiglia e figura di riferimento per la prestigiosa attività ippica dei Carfagna.

Tra i ricordi più cari anche quello della nascita di Via Lattea, la cavallina bianca che Lidia amava particolarmente.

E proprio il mondo del cavallo aveva creato negli anni un legame speciale anche con Città di Castello. Sergio Carfagna ha infatti ricoperto per anni il ruolo di consigliere all’interno della Mostra Nazionale del Cavallo, contribuendo a rafforzare quel rapporto tra Assisi e l’Altotevere che negli anni ha trovato anche momenti significativi negli ippodromi italiani.

Uno di questi fu a Cesena, quando Lidia scese in pista insieme al figlio Sergio per premiare il top driver Enrico Bellei, vincitore della corsa dedicata all’allevamento di Assisi. Un appuntamento inserito nella serata estiva che il Comune di Città di Castello e la Mostra Nazionale del Cavallo organizzavano per celebrare l’amicizia tra l’Altotevere e la Valle del Savio attraverso la comune passione per i cavalli.

È anche per questo che la notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio anche a Città di Castello.

Alla famiglia sono arrivate le condoglianze della presidente della Regione Stefania Proietti, del sindaco di Assisi Valter Stoppini, del sindaco di Città di Castello Luca Secondi e del presidente della Mostra Nazionale del Cavallo Federico Cavargini.

I funerali di Lidia Castellucci si terranno oggi, lunedì 9 novembre, alle ore 14.30, presso l’Abbazia di San Pietro ad Assisi.

Una donna che ha attraversato un secolo di storia e che, tra i banchi di scuola e accanto ai cavalli, ha lasciato un segno difficile da cancellare.