Tommaso Granieri (Gioventù Nazionale): «I giovani devono poter scegliere di restare in Umbria»

Il 25enne di Todi, alla guida del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, parla di militanza, proteste, tasse regionali e rifiuti: «Sul termovalorizzatore non capiamo il no della giunta»

Ha venticinque anni ed è di Todi. Si è laureato in Scienze dell’Amministrazione all’Università di Perugia e sta scrivendo la tesi magistrale sulle politiche partecipative. Dal 2023 si occupa di comunicazione nella segreteria del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Da luglio 2025 guida Gioventù Nazionale Umbria, il movimento giovanile del partito. Tommaso Granieri risponde alle nostre domande.

Perché Gioventù Nazionale?

«Prima di tutto per gli ideali: la nazione, l’identità, il merito, l’amore per i nostri territori e le nostre tradizioni. Poi per il peso che il movimento dà alla militanza, a quel senso di appartenenza anche disinteressato che nella politica di oggi forse manca. Giorgia Meloni ha iniziato giovanissima ed è sempre rimasta dalla stessa parte, anche quando era più difficile. Noi, nel nostro piccolo, proviamo a fare lo stesso».

Quanto è difficile oggi guidare un movimento giovanile?

«Molto. La nostra generazione è meno politicizzata della precedente e forse sconta qualche carenza di educazione civica: incontriamo ragazzi che non conoscono bene la differenza tra destra e sinistra. In Umbria è ancora più complesso. È una regione piccola ma con tanti campanili ed esigenze diverse da tenere insieme».

Che idea ti sei fatto delle proteste studentesche di queste settimane?

«Siamo favorevoli a manifestare, ci ispiriamo a Jan Palach e ai ragazzi di Budapest del 1956, e il caro vita colpisce tutti. Ma c’è un limite: niente violenza, niente minacce. Ho visto i binari occupati a Fontivegge. Che senso ha protestare per gli studenti se poi a quegli studenti impedisci di tornare a casa, o occupi una facoltà e non li fai preparare un esame?».

Tanti ragazzi chiedono di non dover partire. Cosa serve?

«La libertà di restare: studiare vicino a casa, lavorare, comprare casa e mettere su famiglia qui. Ma la giunta regionale ha alzato l’addizionale Irpef, oggi tra le più alte d’Italia. Significa che un giovane umbro prende meno che altrove e fa più fatica a comprare una casa o un’auto. Chi sostiene partiti che in consiglio regionale votano per aumentare le tasse dovrebbe dirci da che parte sta».

Due anni di giunta Proietti: che bilancio?

«Negativo. La campagna elettorale si è giocata all’80% sulla sanità. Ricordo la presidente sotto l’ospedale di Pantalla promettere di abbattere le liste d’attesa in tre mesi: oggi l’Umbria è penultima in Italia per prime visite nei tempi. Poi c’è l’aumento delle tasse, giustificato con un buco di bilancio che la Corte dei conti ha detto non esistere, mentre il governo ha ridotto l’aliquota Irpef dal 35 al 33%. Sono vantaggi che gli umbri non vedono».

Rifiuti: l’Alto Tevere rischia di diventare la discarica dell’Umbria? nel frattempo ad Arezzo c’è il termovalorizzatore di San Zeno.

«Il rischio c’è per Città di Castello come per Orvieto, dove la discarica è stata ampliata. Un termovalorizzatore di ultima generazione non inquina, al contrario di quanto raccontato in campagna elettorale, e il Pd dove governa li fa, come in Toscana. Non capiamo questo no netto. Anche sull’energia vedo una giunta confusa, tra eolico e campi coperti di fotovoltaico. Servirà tempo, come per il Nodo di Perugia, ma prima si parte e prima si risolvono i problemi».