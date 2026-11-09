Punto Nascita di Città di Castello, Bassini: «Servono garanzie sul futuro»

La consigliera comunale di Azione interviene sulla situazione del reparto: «502 parti nel 2025, non è un servizio marginale. Servono personale, turni garantiti e una programmazione stabile»

La situazione del Punto Nascita dell’Ospedale di Città di Castello merita un’attenzione politica e istituzionale che non può più essere rinviata.

Mi unisco alla posizione assunta da ”Liberi e Democratici” di Gubbio in difesa del Punto Nascita dell’Ospedale di Branca che richiama un principio fondamentale: i territori devono far sentire la propria voce quando sono in gioco servizi sanitari essenziali e il diritto dei cittadini a ricevere risposte adeguate.

Credo che anche Città di Castello debba fare altrettanto, con determinazione e senza divisioni.

I numeri parlano chiaro. Nel 2025 il nostro Punto Nascita ha registrato 502 parti, confermando così un ruolo importante nella rete sanitaria regionale. Non stiamo dunque parlando di un servizio marginale, ma di un presidio che rappresenta un riferimento per centinaia di famiglie e per un bacino territoriale più ampio del la sola città.

Il problema non è soltanto quello dei numeri. Le preoccupazioni riguardano soprattutto la carenza di personale medico, le difficoltà nella copertura dei turni, il carico di lavoro dei professionisti e l’organizzazione complessiva del reparto.

Le criticità emerse negli ultimi mesi, insieme alle notizie su dimissioni e assenze non ricoperte, impongono risposte precise. Non possiamo pensare che un servizio così delicato possa reggersi a lungo sulla disponibilità e sul sacrificio di pochi professionisti.

La Regione ha recentemente assicurato che il Punto Nascita è pienamente operativo e che sono in corso procedure per il reclutamento di nuovi medici. È un passaggio positivo, ma non sufficiente a dissipare ogni preoccupazione.

Occorre sapere quanti professionisti saranno effettivamente assegnati a Città di Castello, con quali tempi, come verranno garantiti i turni e quale sarà il futuro della direzione del reparto.

Non possiamo limitarci a intervenire solo quando emergono difficoltà o quando il rischio diventa oggetto di dibattito pubblico. Serve una programmazione seria, stabile e trasparente.

La difesa del Punto Nascita non deve diventare una contrapposizione tra Città di Castello e Branca. Non è una gara tra ospedali e non deve esserlo. Entrambe le strutture svolgono una funzione importante e meritano risorse, personale e attenzione.

Come consigliera comunale e soprattutto come ostetrica che per tanti anni ha lavorato nei due punti nascita della ASL 1 ed avendo vissuto da vicino le responsabilità, le difficoltà e la straordinaria importanza di questi servizi, ritengo che su questo tema sia necessario superare le appartenenze politiche e costruire una posizione comune a tutela della nostra comunità.

Difendere il Punto Nascita significa difendere il diritto delle donne a vivere con serenità e sicurezza il momento della maternità, significa tutelare i professionisti che ogni giorno lavorano in ospedale e significa garantire alle giovani famiglie che il nostro territorio continua ad essere un luogo nel quale è possibile vivere e costruire il proprio futuro.

Ringrazio per l’impegno profuso e mai venuto meno la Direzione Sanitaria nella persona della Dr.ssa Gioia Calagreti, del Direttore di Dipartimento Materno Infantile Dr. Guido Pennoni, del Direttore FF Dr. Dario Rossetti e tutto il Personale Sanitario, assicurando loro che non saranno lasciati soli nella difesa del punto nascita e che staremo accanto a chi ogni giorno garantisce servizi essenziali per la comunità.

Consigliera Comunale AZIONE

Luciana Bassini