“Le Sorelle Alzheimer”, doppio appuntamento tra Indicatore e San Pancrazio

La compagnia teatrale amatoriale Fraschetta porta in scena la commedia di Camillo Vittici: venerdì 20 novembre al CAS di Indicatore e sabato 21 al Teatro La Filarmonica di San Pancrazio

Dopo il successo ottenuto il 7 novembre al Teatro di Bucine, “Le Sorelle Alzheimer” torna in scena con due nuovi appuntamenti tra Arezzo e Bucine.

La commedia comica contemporanea di Camillo Vittici, interpretata dalla Fraschetta Compagnia Teatrale Amatoriale, sarà protagonista di due serate: venerdì 20 novembre alle 21.30 al Centro di Aggregazione Sociale di Indicatore, in località Indicatore, e sabato 21 novembre alle 19 al Teatro “La Filarmonica” di San Pancrazio, nel comune di Bucine.

Il primo appuntamento è organizzato dalla compagnia in collaborazione con il CAS di Indicatore. L’ingresso prevede un contributo di 5 euro ed è consigliata la prenotazione al numero 0575 368996.

La seconda replica nasce invece dalla collaborazione con il Circolo Ricreativo San Pancrazio di Bucine APS. In questo caso l’ingresso allo spettacolo sarà a offerta libera e, al termine della rappresentazione, è prevista una cena conviviale a base di stufato alla sangiovannese presso il circolo ricreativo adiacente al teatro.

La commedia porta sul palcoscenico una storia costruita attorno a tre sorelle anziane, alle prese con la quotidianità e con i problemi legati alla demenza senile. Con loro c’è Serafino, amico di famiglia da sempre innamorato di Antonia, una delle tre sorelle.

A movimentare ulteriormente la vicenda arrivano il parroco Don Gelsomino, impegnato nella tradizionale benedizione della casa, e un tentativo di truffa ai danni delle tre donne. A risolvere la situazione sarà un improbabile badante.

Uno spettacolo che affronta quindi un tema serio e molto attuale attraverso i linguaggi della commedia e dell’ironia, con l’obiettivo di regalare al pubblico una serata di divertimento e, allo stesso tempo, qualche spunto di riflessione.

Per lo spettacolo di sabato 21 novembre a San Pancrazio, sia per la rappresentazione teatrale sia per la cena conviviale, è obbligatoria la prenotazione entro giovedì 19 novembre.

Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i numeri 338 6220747, 389 8403579, 055 9918079 e 339 8936957. Quest’ultimo numero è disponibile anche tramite WhatsApp.

Due serate diverse, ma con la stessa voglia di stare insieme, ridere e vivere il teatro come momento di incontro e condivisione.