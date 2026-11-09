L’oro delle api incorona il bio: a Foligno torna “Mielinumbria” per una XXVIII edizione da record

Il 14 e 15 novembre Palazzo Trinci ospita la storica rassegna regionale, che quest’anno apre ufficialmente alla prima sezione interamente dedicata al miele biologico. Un ponte tra tradizione, sostenibilità e futuro per gli apicoltori del “Cuore Verde d’Italia”

(Foligno) Esiste un filo d’oro e di nettare che unisce indissolubilmente la storia dell’apicoltura umbra alle sfide più avanzate della sostenibilità ecologica ed economica. È lo spirito con cui si rinnova uno degli appuntamenti più attesi e identitari del panorama regionale: Mielinumbria, giunta quest’anno alla sua XXVIII edizione.

La kermesse, promossa dal Comune di Foligno è organizzata da Apau, l’Associazione produttori apistici umbri, in collaborazione con Confcooperative Umbria. Sostenuta attraverso il Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Umbria 2023-2027 (intervento SRG10), si terrà nel fine settimana del 14 e 15 novembre 2026 nella magnifica cornice di Palazzo Trinci a Foligno, città ufficialmente riconosciuta come “Amico delle Api”.

La grande novità: il debutto del miele biologico. L’edizione 2026 segna una vera e propria svolta strategica per la manifestazione, inaugurando la prima sezione dedicata al miele biologico. Un traguardo fortemente voluto per dare slancio alle produzioni bio locali, tutelare la biodiversità e offrire risposte concrete agli apicoltori in un momento storico complesso per il settore.

I dettagli del nuovo corso sono stati illustrati nella Sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia da un parterre di primo piano: l’assessore al Turismo del Comune di Foligno Michela Giuliani, il presidente dell’Associazione produttori apistici umbri (APAU) Luca Ciampelli, il presidente di Naturalmiele Terni Beniamino Romildo e il segretario regionale di Confcooperative Umbria Lorenzo Mariani.

«Il Comune di Foligno promuove e sostiene con convinzione Mielinumbria, un appuntamento identitario per la nostra città», ha sottolineato l’assessore Michela Giuliani. «Un’iniziativa che valorizza le eccellenze del territorio e la tutela della biodiversità, unendo qualità, cultura ed esperienze per tutte le età come investimento per il futuro della comunità».

Trasformare la complessità in opportunità di crescita

Nonostante le difficoltà climatiche e produttive affrontate di recente dagli operatori, l’apicoltura umbra dimostra di saper guardare avanti puntando dritta sulla qualità certificata. Come evidenziato da Luca Ciampelli (APAU), la manifestazione vuole essere un vero e proprio «laboratorio di idee e punto di raccordo tra produttori e istituzioni per affrontare e risolvere le problematiche del comparto».

Un concetto ribadito anche da Beniamino Romildo (Naturalmiele Terni), che ha posto l’accento sulla specificità del territorio: «L’Umbria è una terra parcellizzata, ideale per una vocazione naturale alla sostenibilità. Con Mielinumbria vogliamo incentivare la nascita di nuove aziende bio e accompagnare gli apicoltori tradizionali in un percorso di conversione, valorizzando una filosofia che nel rispetto dell’ambiente ha già il proprio DNA».

Sul valore strategico della cooperazione e della valorizzazione delle eccellenze è intervenuto infine Lorenzo Mariani di Confcooperative Umbria: «Promuovere la qualità certificata significa non soltanto valorizzare un prodotto straordinario, ma sostenere le imprese, tutelare l’ambiente e creare nuove opportunità di sviluppo per le nostre comunità».

Il programma della due giorni a Palazzo Trinci. A partire da sabato 14 novembre, il cuore storico di Foligno si trasformerà nella capitale italiana del miele. Il pubblico potrà accedere a un ricco palinsesto a ingresso libero che comprende: la mostra mercato, per acquistare direttamente dagli apicoltori le migliori produzioni del territorio. Degustazioni guidate, per scoprire le sfumature organolettiche dei mieli regionali. Laboratori didattici gratuiti per i più piccoli, per educare le nuove generazioni al rispetto della natura e delle api. Convegni di approfondimento sulle prospettive del biologico e del mercato apistico. Visite guidate alla città, curate dall’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria, per unire la scoperta enogastronomica a quella culturale e turistica.