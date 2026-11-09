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Anghiari piange il professor Daniele Finzi

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Storico, scrittore e insegnante per tanti anni alla scuola media “Leonardo da Vinci”: lascia un ricordo profondo nella comunità anghiarese e in tutta la Valtiberina

Anghiari perde una figura che per molti anni ha rappresentato un punto di riferimento per la scuola e per la cultura del territorio.

È scomparso Daniele Finzi, professore per tanti anni alla scuola media “Leonardo da Vinci”, ma anche storico e scrittore, molto conosciuto e apprezzato ad Anghiari e in tutta la Valtiberina.

A esprimere il cordoglio della comunità è il sindaco Alessandro Polcri, insieme all’Amministrazione comunale, che ha ricordato Finzi come una presenza importante nella vita culturale anghiarese e come una persona capace di lasciare un segno attraverso il suo lavoro e il suo impegno.

«Un punto di riferimento culturale per la comunità anghiarese e per tutta la Valtiberina», sottolinea l’Amministrazione nel messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia e a tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.

La sua figura resta legata soprattutto alla scuola, dove per tanti anni ha accompagnato generazioni di studenti, ma anche alla passione per la storia e per la scrittura, attività che lo hanno reso una presenza significativa nel panorama culturale locale.

In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia, mentre Anghiari si stringe attorno ai suoi cari nel ricordo di una persona che ha contribuito, attraverso l’insegnamento e la cultura, alla crescita della comunità.

Alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato vanno le condoglianze della redazione di Primo Piano Notizie.

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