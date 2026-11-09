Boccardini e il Postmoderno, alla Rocca di Umbertide la mostra dedicata all’artista

Inaugurata sabato 7 novembre l’esposizione “La realtà in frammenti”, visitabile fino al 29 novembre. Un omaggio a un artista che ha lasciato un segno importante nel territorio

È stata inaugurata sabato 7 novembre, alla Rocca di Umbertide, la mostra personale dedicata a Luciano Boccardini (1937-2024), dal titolo “Boccardini e il Postmoderno – La realtà in frammenti”.

Un’esposizione che nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale e dell’Assessorato alla Cultura di rendere omaggio a un artista che ha lasciato una traccia significativa nel territorio e, allo stesso tempo, mantenere viva la sua eredità artistica e culturale.

Al vernissage erano presenti il vicesindaco e assessore alla Cultura Annalisa Mierla, i consiglieri comunali Alessio Ferranti e Luca Santinelli, la moglie dell’artista Rosita Rosini e i curatori della mostra Claudio Brancaleoni e Giuliano Corbucci.

La mostra rappresenta un’occasione per tornare a conoscere e approfondire il lavoro di Boccardini, attraverso una selezione di opere che raccontano una ricerca artistica originale e personale, legata alla lettura della realtà attraverso frammenti, immagini e suggestioni.

Un percorso che permette di riscoprire la figura dell’artista e il suo rapporto con la cultura contemporanea, riportando le sue opere nel luogo che oggi ospita questa importante iniziativa.

La mostra sarà visitabile alla Rocca di Umbertide fino al 29 novembre 2026.

ORARI

Martedì: 16.30-18.30

Mercoledì e giovedì: 10.30-12.30 e 16.30-17.30

Venerdì, sabato e domenica: 10.30-12.30 e 16.30-18.30

Lunedì: chiuso.

Un appuntamento per gli appassionati d’arte, ma anche per chi vuole conoscere o riscoprire una figura importante della storia artistica del territorio.