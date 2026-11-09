Patto Avanti: «Unità e percorso condiviso del centrosinistra ternano, Bandecchi deve andare a casa. La città ha bisogno di una nuova stagione»

Terni ha bisogno di voltare pagina. L’esperienza amministrativa guidata da Stefano Bandecchi deve concludersi quanto prima. La città merita una nuova stagione politica, fondata sulla partecipazione. Accogliamo positivamente il percorso di confronto e di costruzione di un’alternativa unitaria del centrosinistra di Terni. È importante lavorare insieme, superando divisioni e protagonismi, per costruire un progetto condiviso e credibile per il futuro della città.

Il Patto Avanti è pronto a fare la propria parte e ad assumersi la responsabilità di governare Terni. Vogliamo contribuire a un programma che rimetta al centro giovani, lavoro, sviluppo, ambiente, servizi pubblici e politiche sociali. Tra le priorità c’è la sanità. Vogliamo lavorare insieme alla Regione Umbria per realizzare un nuovo ospedale pubblico a Terni, moderno e all’altezza delle esigenze del territorio. Un obiettivo strategico che deve diventare una priorità concreta di programmazione e investimento. Non basta costruire un’alternativa all’attuale amministrazione, occorre avere una visione per il futuro. Il Patto Avanti c’è, pronto a lavorare con tutte le forze del centrosinistra e, soprattutto, con le cittadine e i cittadini di Terni per aprire una nuova fase.

Così in una nota i partiti del Patto Avanti