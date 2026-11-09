Sansepolcro ha celebrato ieri le Forze Armate e l’Unità Nazionale

Una mattinata nel segno della memoria e della riconoscenza. La città ha reso omaggio a chi ha servito e continua a servire il Paese

Sansepolcro ha celebrato ieri la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una mattinata dedicata alla memoria, alla partecipazione e alla riconoscenza.

Le celebrazioni hanno rappresentato un momento solenne per ricordare le donne e gli uomini che ogni giorno servono il Paese con dedizione e senso del dovere, ma anche quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e l’unità dell’Italia.

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità, le associazioni d’Arma, la Società Filarmonica dei Perseveranti e numerosi cittadini, condividendo il significato di una ricorrenza che continua a richiamare i valori della memoria e dell’identità nazionale.

L’Amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla celebrazione, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo e il legame con la storia del Paese.

Una giornata vissuta nel segno del rispetto e della riconoscenza, con Sansepolcro ancora una volta protagonista di un momento importante per la propria comunità.