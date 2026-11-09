Disabilità gravissime, dalla Regione Toscana 14 milioni per l’assistenza a domicilio

Le risorse saranno distribuite tra i 28 ambiti territoriali: contributi da 900 a 1.200 euro al mese per le persone con disabilità

Nuove risorse per sostenere le persone con disabilità gravissime e le loro famiglie. La Giunta regionale della Toscana ha stanziato altri 14 milioni di euro destinati all’assistenza domiciliare, completando così l’assegnazione annuale delle risorse.

I fondi saranno distribuiti tra i 28 ambiti nei quali sono suddivise le zone distretto e le Società della Salute della Toscana.

Il contributo previsto varia da 900 a 1.200 euro al mese, con l’obiettivo di sostenere le persone che necessitano di un’assistenza particolarmente complessa e continuativa direttamente a domicilio.

Si tratta di risorse che puntano quindi a rafforzare il sostegno alle famiglie e a permettere alle persone con disabilità gravissime di continuare a vivere nel proprio ambiente, attraverso un aiuto economico destinato all’assistenza.

Con questo ulteriore stanziamento, la Regione completa l’assegnazione annuale delle risorse previste per questo tipo di interventi.

Per ulteriori informazioni e per approfondire le modalità di accesso ai contributi, è possibile consultare le indicazioni diffuse dalla Regione Toscana.

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