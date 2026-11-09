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Dalla divisa alla politica: l’ex colonnello Antonio Morra entra in Forza Italia

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Guiderà i dipartimenti regionali Sicurezza e legalità e Formazione giovani. Romizi: «Un valore inestimabile»

PERUGIA – Fino a poco tempo fa portava i gradi di colonnello dei carabinieri. Oggi Antonio Morra è nella riserva ed è entrato in Forza Italia. In Umbria si occuperà di due cose: la sicurezza e la formazione dei giovani che vogliono fare politica.

Le nomine sono arrivate il 3 novembre. Il partito gli ha affidato il dipartimento Sicurezza e legalità e quello per la Formazione dei giovani e della nuova classe dirigente. Lui stesso li definisce due settori «molto delicati e certamente strategici».

Il segretario regionale Andrea Romizi non nasconde la soddisfazione. Per lui l’arrivo di Morra è «un valore inestimabile». I suoi dipartimenti, dice, dovranno diventare «un punto di riferimento centrale» per tutta la regione, non solo per il partito. Romizi parla anche della vicinanza a chi indossa la divisa e della necessità di puntare «sulle competenze e sul merito» per preparare i giovani.

Morra parte da un metodo semplice: prima si ascolta. «Ascolto e confronto con il territorio saranno il punto di partenza», spiega. Sulla sicurezza mette al primo posto la prevenzione, il rispetto delle regole e l’attenzione alle persone più vulnerabili. Insiste poi sull’educazione alla legalità e su un dialogo più stretto tra cittadini e istituzioni.

Poi ci sono i ragazzi. Formare chi un giorno vorrà un ruolo nelle istituzioni è per lui «un importantissimo e centrale investimento per il futuro».

Per l’ex ufficiale c’è anche un motivo personale. Morra parla dell’affetto che i cittadini umbri gli riservano «da oltre venticinque anni». Il nuovo incarico è il suo modo di ricambiarlo.

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