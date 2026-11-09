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Monterchi, inaugurata via Circonvallazione e presentato il progetto per il Centro Polivalente

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Taglio del nastro per la nuova pavimentazione. Presentato anche l’ampliamento del Centro Polivalente, che sarà destinato alle associazioni e alla vita della comunità

Una mattinata dedicata alle opere realizzate e a quelle che guardano al futuro. A Monterchi è stata inaugurata la nuova pavimentazione di via Circonvallazione, un intervento atteso che punta a migliorare il decoro e la vivibilità di una parte importante del borgo.

Il lavoro non è però ancora concluso. Nei prossimi mesi è prevista l’ultimazione della pavimentazione fino a piazza Umberto I, completando così l’intervento previsto.

Subito dopo il taglio del nastro, l’Amministrazione comunale ha presentato ufficialmente anche il progetto di ampliamento del Centro Polivalente. Un intervento considerato strategico per Monterchi, con l’obiettivo di creare nuovi spazi a disposizione del mondo associativo e della comunità.

Il progetto guarda in particolare all’inclusione, alla socialità e alla crescita collettiva, offrendo uno spazio moderno nel quale poter sviluppare attività e iniziative rivolte ai cittadini.

Nel corso della mattinata è stata inoltre ufficializzata la concessione dello spazio del Centro Polivalente alla Pro Loco di Monterchi, che avrà così a disposizione una sede per le proprie attività e per continuare il lavoro a favore della comunità.

Una giornata che ha quindi messo insieme presente e futuro: da una parte un intervento concreto sulla viabilità e sul decoro urbano, dall’altra un progetto destinato a rafforzare gli spazi della vita associativa di Monterchi.

L’Amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento all’ufficio tecnico per il lavoro svolto e alla Pro Loco Monterchi per il supporto e per l’organizzazione della mattinata.

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