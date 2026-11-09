Tiferno Pallacanestro, premiata Delia per il suo sogno: il basket può portare lontano

La giovane giocatrice è stata premiata dalla Fip Umbria per il tema dedicato al desiderio di giocare un giorno sui grandi palcoscenici

C’è un sogno che parte da un campo di basket e può arrivare molto lontano. È quello raccontato da Delia, giovane giocatrice della Tiferno Pallacanestro, protagonista di un momento speciale nel corso della sfida tra Grypho Basket Perugia e Fidenza.

Il Comitato della Federazione Italiana Pallacanestro Umbria, in collaborazione con la Grypho Basket Perugia, ha voluto premiare Delia per il tema scolastico nel quale aveva raccontato il suo sogno: quello di poter giocare, un giorno, su palcoscenici prestigiosi.

Un riconoscimento che ha avuto anche una cornice importante. La partita tra Perugia e Fidenza era infatti una sfida al vertice e si è conclusa con la vittoria della formazione umbra, che grazie ai due punti conquistati si è portata da sola in testa alla classifica.

Per Delia, però, la giornata è stata soprattutto una bella testimonianza di quanto lo sport possa rappresentare per un ragazzo o una ragazza. Un sogno scritto su un foglio di scuola che diventa realtà, almeno per un giorno, davanti a un pubblico e all’interno di una manifestazione sportiva di rilievo.

La Tiferno Pallacanestro ha voluto condividere con orgoglio questo momento, accompagnandolo con un messaggio semplice ma significativo: “Ti adoriamo!”.

Perché prima ancora dei risultati e delle classifiche, nello sport contano anche i sogni. E quelli dei ragazzi meritano sempre di essere ascoltati.