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Nati per Leggere, a Città di Castello una settimana dedicata alle storie e ai più piccoli

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Dal 14 al 22 novembre alla Biblioteca Carducci letture, incontri e iniziative per avvicinare bambini e famiglie al mondo dei libri

A Città di Castello torna la Settimana nazionale di Nati per Leggere, in programma dal 14 al 22 novembre 2026. Un appuntamento che mette al centro i bambini e il loro diritto ad avere accesso alle storie, ai libri e alla lettura fin dai primi anni di vita.

La Biblioteca Carducci ha organizzato un programma che alterna letture ad alta voce, incontri con le famiglie e momenti di approfondimento, coinvolgendo anche le ostetriche del Distretto sanitario Alto Tevere e le lettrici volontarie LaAV Città di Castello.

Il calendario si apre martedì 17 novembre alle 10, con “Primi passi in Biblioteca”, dedicato alla presentazione del programma nazionale Nati per Leggere ai futuri genitori. Nel pomeriggio, alle 17.15, spazio invece a “Non è mai troppo presto”, con letture ad alta voce per bambini a partire da un anno di età.

Mercoledì 18 novembre alle 17 sarà la volta de “L’Ora delle storie”, un appuntamento di lettura ad alta voce rivolto ai bambini dai quattro anni, realizzato in collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Città di Castello.

Particolarmente interessante l’incontro di venerdì 20 novembre alle 16.30, dedicato alle narrazioni senza parole e alla lettura visiva. A guidare i partecipanti sarà Stefania Carioli, docente di Letteratura per l’infanzia e Storia della Pedagogia presso la Link Campus University.

Si parlerà dei cosiddetti silent book, libri senza parole che affidano alle immagini il compito di raccontare e che possono diventare uno strumento prezioso per sviluppare ascolto, interpretazione, fantasia e condivisione.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, ma è necessaria la prenotazione. Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca Carducci al numero 075 8523171.

Una settimana, dunque, che parte dai libri per costruire qualcosa di più: l’abitudine alla lettura, la condivisione tra adulti e bambini e la possibilità di scoprire, attraverso le storie, nuovi modi per conoscere e interpretare il mondo.

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