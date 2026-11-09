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Pieve Santo Stefano, il 14 novembre torna il Festival dei Lumi di musica corale

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Sabato alle 16.30, nella Chiesa della Collegiata, protagonisti tre cori per la terza edizione della rassegna

La musica corale torna protagonista a Pieve Santo Stefano con la terza edizione del Festival dei Lumi di Musica Corale, in programma sabato 14 novembre 2026 alle ore 16.30 nella Chiesa della Collegiata.

Ad animare il pomeriggio saranno tre realtà corali: il Coro Alio Modo Canticum, diretto da Loredana Ambrogetti, la Nova Schola Cantorum Saione, diretta da Patrizia Capacci, e il Coro Altotiberino, guidato dal maestro Marco Ferruzzi.

Un appuntamento dedicato alla musica e al canto corale, che riunirà a Pieve Santo Stefano formazioni diverse e direttori con esperienze e percorsi distinti, in una rassegna pensata per valorizzare la cultura musicale e il piacere di condividere l’esperienza del canto.

L’appuntamento è fissato per sabato 14 novembre alle 16.30 alla Collegiata di Pieve Santo Stefano.

L’ingresso è aperto al pubblico.

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