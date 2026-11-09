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A Città di Castello tre giorni dedicati alla prevenzione: controlli gratuiti in Piazza Andrea Costa

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Dal 13 al 15 novembre S.O.G.IT e Lions insieme per le Giornate della Salute: glicemia, colesterolo, pressione, saturimetria e screening oculistico

La prevenzione scende in piazza a Città di Castello. Da venerdì 13 a domenica 15 novembre, in Piazza Andrea Costa, tornano le Giornate della Salute e della Prevenzione, promosse con l’obiettivo di avvicinare i cittadini ai controlli e alla cultura della prevenzione.

L’iniziativa, dal titolo “Prenditi cura di te, un gesto per la tua salute”, è organizzata da S.O.G.IT Città di Castello O.D.V. insieme al Lions Club Città di Castello Host e al Lions Club Città di Castello Tiferno.

La presentazione dell’appuntamento si è svolta nei giorni scorsi alla presenza dell’assessore Benedetta Calagreti, del presidente S.O.G.IT Giampiero Calagreti, del presidente del Lions Club Città di Castello Host Giancarlo Martinelli e della presidente del Lions Club Città di Castello Tiferno Elisa Antonacci.

Il programma quest’anno si amplia. Accanto al tradizionale controllo della glicemia, saranno infatti disponibili gratuitamente anche altri servizi rivolti alla cittadinanza.

Glicemia e colesterolo potranno essere controllati dalle 8 alle 9, con accesso a digiuno. Per pressione e saturimetria, invece, i controlli saranno effettuati dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Nelle tre giornate, dalle 16 alle 18, sarà inoltre possibile sottoporsi a uno screening oculistico gratuito con un ottico.

Durante l’iniziativa sarà anche possibile consegnare occhiali da vista e da sole usati, che saranno raccolti dai Lions Club.

Tre giornate pensate quindi non soltanto per effettuare alcuni semplici controlli, ma anche per ricordare quanto sia importante non rimandare e prendersi cura della propria salute.

Per informazioni è possibile contattare S.O.G.IT Città di Castello all’indirizzo sogitcittadicastello@gmail.com oppure ai numeri 075 9118121 e 375 9534049.

Appuntamento dal 13 al 15 novembre in Piazza Andrea Costa a Città di Castello.

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