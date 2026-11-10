Obiezione di coscienza, a Città di Castello i giovani potranno dichiarare il proprio “no” alla guerra

Il Consiglio comunale approva all’unanimità la proposta della Rete Obiettori di Coscienza: il Comune informerà i diciassettenni e raccoglierà le dichiarazioni

A Città di Castello il tema dell’obiezione di coscienza entra ufficialmente nelle attività dell’amministrazione comunale. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità dei presenti la proposta della Rete Obiettori di Coscienza di Città di Castello, aderendo al percorso “Io obietto la guerra”, promosso da Emergency nell’ambito della campagna R1PUD1A.

Una decisione che impegna il Comune a dare ai cittadini la possibilità di manifestare formalmente la propria obiezione di coscienza alla guerra e alla prestazione del servizio militare.

In concreto, gli uffici comunali dovranno informare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i giovani cittadini italiani residenti a Città di Castello che durante l’anno compiranno 17 anni, indicando loro il diritto di dichiarare la propria obiezione di coscienza e le relative modalità e scadenze.

L’amministrazione pubblicherà inoltre sul proprio sito istituzionale il modello per presentare la dichiarazione e si impegna a promuovere momenti informativi sul tema dell’obiezione di coscienza, sul ripudio della guerra e sulle forme di difesa civile, non militare e non armata.

La proposta è stata illustrata in aula dal presidente del Consiglio comunale Luciano Bacchetta, che ha parlato di una scelta dal forte significato politico e civile. “L’obiezione di coscienza non è una scelta di comodo o di paura”, ha sottolineato, definendola una scelta consapevole e un messaggio importante da rivolgere alle nuove generazioni.

Favorevole anche il sindaco Luca Secondi, che ha posto l’accento soprattutto sul principio della libertà di scelta. Per il primo cittadino, la possibilità di manifestare la propria posizione attraverso il Comune rappresenta un principio di libertà, senza creare un vincolo giuridico.

La proposta ha raccolto il consenso di tutti i gruppi presenti in aula. Il capogruppo PD Gionata Gatticchi ha sottolineato il significato politico dell’iniziativa, mentre la consigliera Luciana Bassini ha richiamato l’articolo 11 della Costituzione e la necessità che le istituzioni locali facciano sentire la propria voce in un momento segnato da guerre, tensioni internazionali e dibattito sul riarmo.

Per Emanuela Arcaleni, capogruppo di Castello Cambia, il punto centrale è riconoscere dignità alla scelta della difesa non armata e non violenta. Dello stesso tenore gli interventi di Massimo Minciotti, Fabio Bellucci, Luigi Gennari e Valerio Mancini, che hanno espresso il sostegno dei rispettivi gruppi.

Un voto trasversale, dunque, che porta Città di Castello dentro un percorso nazionale sul tema dell’obiezione di coscienza e della cultura della pace.

Ora toccherà agli uffici comunali tradurre la decisione del Consiglio in atti concreti, a partire dall’informazione rivolta ai giovani e dalla predisposizione del modello per le dichiarazioni.