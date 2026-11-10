Il Melodj Mecca arriva a Città di Castello: il 5 dicembre la notte della musica afro

Per la prima volta in Umbria lo storico locale di Rimini che ha fatto ballare generazioni di tifernati. Appuntamento al Formula Discoteque con dj storici, musica dal vivo e tante atmosfere anni ’80 e ’90

CITTÀ DI CASTELLO – Ci sono nomi che, per chi ha vissuto una certa stagione della notte, non hanno bisogno di spiegazioni. Uno di questi è Melodj Mecca. Un nome che a Città di Castello e in tutta l’Alta Valle del Tevere significa musica afro, viaggi verso la Riviera, amicizie, piste da ballo e notti rimaste nella memoria.

Il prossimo 5 dicembre 2026, per la prima volta, lo storico marchio della discoteca di Rimini arriverà in Umbria. A ospitare l’evento sarà il Formula Discoteque di Città di Castello, pronto a trasformarsi per una notte in un grande punto di ritrovo per gli appassionati della musica afro.

Il Melodj Mecca aprì le sue porte nella notte di San Lorenzo del 1980 e negli anni è diventato uno dei luoghi simbolo di quella cultura musicale. La chiusura arrivò il 26 agosto 2000, ma la storia non è finita quella notte. La musica e lo spirito della Mecca hanno continuato a viaggiare attraverso eventi e serate organizzate in diverse città italiane.

Ora quel viaggio fa tappa a Città di Castello.

E sarà una serata pensata soprattutto per chi quella musica l’ha vissuta, ma anche per chi vuole scoprirla. Una sorta di ponte tra generazioni, con una consolle che riunirà alcuni dei protagonisti della scena afro.

Nella Sala 1 saranno protagonisti i dj storici Fabrizio Fattori, Meo e Fary, insieme a Steve e Sanco. A completare la serata ci saranno le percussioni dal vivo di Frenk Nastri e Maya Percussion.

Nella Sala Mojito, invece, spazio a Roberto Gaggioli, Lorenzo Bizzirri e Marco Guerrini, protagonisti legati al progetto World Music Zone, che da tempo porta avanti anche sul territorio la diffusione della cultura afro.

Dietro l’appuntamento ci sono World Music Zone, Associazione Liberamente e Formula Discoteque, insieme al sostegno di alcuni esercenti locali.

Per il pubblico sono stati inoltre predisposti un servizio navetta per tutta la serata e convenzioni con alcune strutture alberghiere della città. Sarà possibile acquistare le prevendite online, anche con ticket salta fila, oppure direttamente alla cassa. Prevista anche la possibilità di prenotare il proprio tavolo nelle due sale.

Ma il 5 dicembre non sarà soltanto una serata in discoteca.

Per molti tifernati sarà soprattutto l’occasione per ritrovare persone, ricordi e atmosfere che sembravano appartenere a un’altra epoca. Una notte in cui generazioni diverse potranno incontrarsi sulla stessa pista, con la musica afro a fare da filo conduttore.

Perché alcuni locali possono chiudere, le mode possono cambiare e gli anni possono passare. Ma quando una musica entra davvero nella memoria, non smette mai di suonare.

Il 5 dicembre, al Formula Discoteque di Città di Castello, il ritmo della Mecca tornerà a farsi sentire.