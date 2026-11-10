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Body building, il tifernate Gregorio Failli è campione del mondo

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Oro a Salamanca nella categoria sotto i 170 centimetri e argento nella fino a 65 chili
Gregorio Failli è campione del mondo di body building. L’atleta tifernate ha vinto la medaglia d’oro nella categoria sotto i 170 centimetri alla rassegna iridata che si è svolta di recente a Salamanca, in Spagna.


Non è stato l’unico podio della trasferta spagnola. Failli ha chiuso al secondo posto anche nella categoria fino a 65 chilogrammi, portando a casa un argento che vale quasi una doppietta mondiale.


Il risultato conferma quanto di buono aveva già fatto all’Europeo, dove si era imposto anche nella categoria sotto i 65 chilogrammi. Failli gareggia per il Team Brunetti’s. A lui vanno le congratulazioni per i traguardi raggiunti.

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