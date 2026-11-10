Tiferno Pallacanestro, l’Under 17 al primo anno in Gold. Mearelli: «Sono finiti i campionati da bambini»

Il coach Marco Mearelli e il team manager Pietro Casacci raccontano il doppio salto del gruppo 2011: allenamenti alle 21, dodici giocatori in rotazione e una regola fissa con le famiglie

Allenamento alle 21, quando scuola e compiti sono già finiti. È la prima regola che Marco Mearelli ha messo alla sua Under 17 della Tiferno Pallacanestro, alla prima stagione nel campionato Gold. Il gruppo è quasi tutto del 2011, quindi gioca sotto età, e in un’estate ha fatto due salti: dall’Under 15 all’Under 17 e dal Silver al Gold. Accanto al coach c’è il team manager Pietro Casacci, 17 anni, ex giocatore biancorosso e oggi arbitro di calcio. Li abbiamo avuti ospiti ad Anteprima Sport.

Pietro, partiamo da una curiosità: a sette anni eri già in tv.

Sì, alla seconda edizione di Junior Bake Off Italia, su Real Time. Sono passati dieci anni ormai. Ero il più giovane della trasmissione e sono arrivato in semifinale. È la versione dei piccoli di Bake Off, si fanno solo dolci. Dai, tutto sommato è stata una bella esperienza.

Marco, i ragazzi tra scuola e impegni hanno sempre meno tempo. Come l’hai risolta?

Sta diventando un’impresa. Io ho preteso gli allenamenti alle 21, quando i ragazzi hanno già fatto tutto: scuola, compiti, attività varie. Alla sera devono essere totalmente concentrati, perché per loro il Gold è il primo anno. Venivano dal Silver, è un altro tipo di campionato, con un altro impegno fisico e mentale.

C’è qualcuno di questi ragazzi che ti stuzzica?

Più di uno, devo essere sincero. È un gruppo che viene praticamente dall’Under 15. Ho pochi 2010, il grosso è del 2011. Però ho trovato ragazzi predisposti ad allenarsi in una certa maniera: precisi, puntuali, con grande passione e voglia di imparare. E anche di sacrificarsi.

Quanto vi allenate?

Tre volte a settimana, più la partita. Di solito si gioca il sabato pomeriggio o la domenica mattina, ma per mancanza di arbitri anche in settimana.

Pietro, perché a 17 anni il team manager e non il giocatore?

Ho giocato a basket con la Tiferno per una decina d’anni. Poi ho smesso: la voglia del giocato l’avevo un po’ persa, ho trovato altre passioni, faccio l’arbitro di calcio, e la scuola è impegnativa. Dopo il ritiro, chiamiamolo così, mi ha richiamato il presidente Cesaroni. Mi ha detto che gli era dispiaciuto che me ne fossi andato e mi ha offerto un piccolo ruolo. Sono tre stagioni che do una mano.

Marco, lui in panchina cosa fa?

È il mio moralizzatore. Si occupa di mantenere la mia calma: quando cedo, anche in maniera minima, interviene.

Alla prima difficoltà i ragazzi mollano. È vero o no?

Assolutamente sì. Il grande problema è che spesso non vengono ascoltati. Io con i ragazzi che alleno cerco un rapporto quasi paritario. Mi piace ascoltarli, parlarci, sentire i problemi che hanno. Il punto è che non si appassionano, e vanno fatti appassionare. Quando trovi un ragazzo che ha veramente la passione, e in questa squadra ne ho, allora dici: sono nel posto giusto.

Pietro, qual è l’obiettivo di quest’anno?

È un campionato molto tosto, si è visto dalle prime giornate. Nelle prime tre partite abbiamo trovato tre squadre molto forti e siamo riusciti a vincere l’ultima. Ieri sera è venuto a darci una mano agli allenamenti il coach della PF Umbertide, che fa la Serie A2. Stiamo lavorando sui punti deboli, iniziamo a carburare. L’obiettivo è far crescere i ragazzi: siamo qui per formarli ed educarli. Se arrivano anche i risultati, ben venga.

Marco, a questa età c’è anche qualche scelta dolorosa da fare.

Io mi ritengo molto fortunato, perché ho dodici giocatori tutti di livello e posso cambiare i quintetti anche in base all’avversario. Però all’inizio degli allenamenti l’ho messo subito in chiaro: sono finiti i campionati da bambini, da qui iniziano quelli da adulti, con annessi e connessi. Anche con scelte dolorose: magari sei bravo, ma in quel momento non mi servi e faccio giocare un altro. Sono scelte che vanno spiegate. E dalle prime tre partite ho visto che le hanno assimilate alla grande.

Ultima domanda: il rapporto con i genitori.

Prima dell’inizio di ogni stagione faccio sempre lo stesso discorso, è una regola base: se un ragazzo gioca di più o di meno, a chiedermi il motivo non deve essere il genitore, ma il ragazzo stesso.