Banca d’Italia promuove l’Umbria, Patto avanti: “Risultati del lavoro di questi anni”





Perugia, 10 novembre 2026 – “Indicatori positivi quelli forniti dalla Banca d’Italia, relativi al primo semestre 2026 per l’economia umbra: il segnale di scelte giuste e di una nuova fiducia nei confronti dell’Umbria. Le umbre e gli umbri pagano invece le scelte della destra al Governo nazionale e dei suoi alleati, che hanno portato incertezza, impennata dei prezzi e dell’inflazione”.

“Il Pil è in linea con il centro Italia a +0,8, l’occupazione è a +2,9 contro lo 0,6 italiano. Tasso di occupazione e attività più alto di quello nazionale: 69,8 contro il 63 e 73,7 contro il 66,3. Disoccupazione al 5, contro il 5,6 azionale. Turismo in crescita il doppio di quello italiano: 7,1 contro 3,1 delle presenze. Crescono anche i passeggeri dell’aeroporto. Sull’industria pesano le incertezze internazionali, i costi dell’energia. Abbigliamento e metalli trainano l’export. Bene anche l’edilizia. L’inflazione pesa sulle famiglie umbre, raddoppiata al 4,2 rispetto alla precedente rilevazione”.

“I segnali del nostro lavoro ci sono, l’Umbria cresce e ha fiducia nel futuro e nei prossimi anni riusciremo anche a mettere a terra nuovi progetti per il sostegno del nostro territorio. Auspichiamo che ci sia la stessa attenzione al territorio da parte della destra che, invece, taglia risorse in ogni capitolo di bilancio, a partire dalla sanità”.

Così in una nota i partiti del Patto avanti