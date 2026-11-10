Il Presidente del M5S Giuseppe Conte a Perugia venerdì 13 novembre per l’evento “La guerra la paghi tu”

Venerdì 13 novembre alle ore 18 il Teatro del Pavone di Perugia in Piazza della Repubblica ospiterà l’incontro pubblico “La guerra la paghi tu! Come ci tolgono i soldi per spenderli in armi” promosso dal Movimento 5 Stelle per analizzare l’impatto della manovra economica del Governo sui servizi essenziali e sulle comunità locali.

L’evento vedrà la partecipazione del Presidente del M5S Giuseppe Conte, insieme alla Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, alla Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e ai rappresentanti parlamentari, regionali e territoriali. Al centro del confronto le scelte di finanza pubblica dell’esecutivo, a partire dal forte sbilanciamento tra la spesa militare (4,8 miliardi aggiuntivi nel 2027 a debito) e le risorse destinate alla sanità pubblica (appena 2,4 miliardi), con conseguente allungamento delle liste d’attesa.

Sotto i riflettori anche i tagli agli enti locali, che penalizzano servizi primari come asili nido, trasporto pubblico e assistenza a disabili e anziani, in un contesto segnato da salario reale in calo (-9,4%), inflazione al 5,4% e pressione fiscale record al 43%.

Il Movimento 5 Stelle illustrerà le proprie proposte alternative: dallo storno dei fondi per il riarmo verso sanità e scuola, all’introduzione della Scala Mobile Fiscale anti-inflazione, fino all’innalzamento della No Tax Area a 20.000 euro e al congedo paritario obbligatorio.

L’incontro, moderato da David Fantauzzi, vedrà gli interventi di Francesca Tizi assessora alla scuola del Comune di Perugia, Antonio Donato capogruppo M5S al Comune di Perugia, Luca Simonetti consigliere regionale e Presidente Commissione Sanità, Thomas De Luca assessore regionale all’ambiente e all’energia, Emma Pavanelli capogruppo M5S in Commissione Attività Produttive alla Camera dei Deputati, Daniela Torto capogruppo M5S in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, Francesco Silvestri capogruppo M5S in Commissione Esteri della Camera e le conclusioni di Luca Pirondini capogruppo M5S al Senato.