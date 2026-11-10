Search
EventiIn evidenzaSan Giustino

Un romanzo sulle fragilità e una mostra: sabato a Villa Magherini Graziani c’è Elena Fantoni

Data:

Alle 17 la presentazione de “Il profumo dei tigli”. Esposte le opere di Mahaela Pascu, che firma anche la copertina. Ingresso gratuito


La copertina l’ha dipinta Mahaela Pascu. Il resto lo ha scritto Elena Fantoni. Sabato 14 novembre, alle 17, le ritroveremo insieme a Villa Magherini Graziani: una con i suoi quadri, l’altra con il suo ultimo libro, “Il profumo dei tigli”.


È un romanzo breve, e chi conosce la Fantoni sa già che terreno aspettarsi: quello del romanzo di formazione, il genere che le è più caro. Stavolta al centro c’è una giovane donna che si guarda indietro. Ripensa a quello che ha vissuto, si misura con gli altri, fa i conti con le sue fragilità. E intanto cerca una cosa che le manca: la fiducia in se stessa.
Non è una storia di grandi colpi di scena. È un libro che scava, e che finisce per fare al lettore le stesse domande che si fa la protagonista.

Quanto conta essere autentici? E quanto costa ammettere di essere vulnerabili?


Di questo si parlerà nella Sala Silvana Benigno, con le tele della Pascu esposte per l’occasione. L’artista è apprezzata in Italia e all’estero e ha alle spalle numerosi riconoscimenti.


L’assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità, Loretta Zazzi, lo descrive come «un momento di condivisione e riflessione sulle nostre fragilità e sull’importanza di intraprendere un percorso di consapevolezza per costruire una stima di sé solida e realistica».

E aggiunge: «Riconoscere e accettare le proprie vulnerabilità significa comprendere che la fragilità non è un difetto da nascondere, ma può diventare il punto di partenza per riscoprire la propria autenticità e rafforzare la fiducia in se stessi».


L’ingresso è gratuito.

Commenti
Previous article
Cannabis nel campo e nei capanni: 55enne denunciato dalla Polizia
Next article
Viabilità Zona Salaiolo e via Alfonsine: servono interventi concreti per garantire la sicurezza

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Viabilità Zona Salaiolo e via Alfonsine: servono interventi concreti per garantire la sicurezza

Redazione Redazione -
Arcaleni “Presentata un'interrogazione consiliare per chiedere una nuova regolamentazione...

Cannabis nel campo e nei capanni: 55enne denunciato dalla Polizia

Redazione Redazione -
Scoperto dagli agenti del Commissariato di Sansepolcro dopo controlli...

Banca d’Italia promuove l’Umbria, Patto avanti: “Risultati del lavoro di questi anni”

Redazione Redazione -
Perugia, 10 novembre 2026 – “Indicatori positivi quelli forniti...

Il Presidente del M5S Giuseppe Conte a Perugia venerdì 13 novembre per l’evento “La guerra la paghi tu”

Redazione Redazione -
Venerdì 13 novembre alle ore 18 il Teatro del...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Viabilità Zona Salaiolo e via Alfonsine: servono interventi concreti per garantire la sicurezza

Città di Castello 0
Arcaleni “Presentata un'interrogazione consiliare per chiedere una nuova regolamentazione...

© 2024 Primo Piano Notizie