Un romanzo sulle fragilità e una mostra: sabato a Villa Magherini Graziani c’è Elena Fantoni

Alle 17 la presentazione de “Il profumo dei tigli”. Esposte le opere di Mahaela Pascu, che firma anche la copertina. Ingresso gratuito



La copertina l’ha dipinta Mahaela Pascu. Il resto lo ha scritto Elena Fantoni. Sabato 14 novembre, alle 17, le ritroveremo insieme a Villa Magherini Graziani: una con i suoi quadri, l’altra con il suo ultimo libro, “Il profumo dei tigli”.



È un romanzo breve, e chi conosce la Fantoni sa già che terreno aspettarsi: quello del romanzo di formazione, il genere che le è più caro. Stavolta al centro c’è una giovane donna che si guarda indietro. Ripensa a quello che ha vissuto, si misura con gli altri, fa i conti con le sue fragilità. E intanto cerca una cosa che le manca: la fiducia in se stessa.

Non è una storia di grandi colpi di scena. È un libro che scava, e che finisce per fare al lettore le stesse domande che si fa la protagonista.

Quanto conta essere autentici? E quanto costa ammettere di essere vulnerabili?



Di questo si parlerà nella Sala Silvana Benigno, con le tele della Pascu esposte per l’occasione. L’artista è apprezzata in Italia e all’estero e ha alle spalle numerosi riconoscimenti.



L’assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità, Loretta Zazzi, lo descrive come «un momento di condivisione e riflessione sulle nostre fragilità e sull’importanza di intraprendere un percorso di consapevolezza per costruire una stima di sé solida e realistica».

E aggiunge: «Riconoscere e accettare le proprie vulnerabilità significa comprendere che la fragilità non è un difetto da nascondere, ma può diventare il punto di partenza per riscoprire la propria autenticità e rafforzare la fiducia in se stessi».



L’ingresso è gratuito.