Viabilità Zona Salaiolo e via Alfonsine: servono interventi concreti per garantire la sicurezza

Arcaleni “Presentata un’interrogazione consiliare per chiedere una nuova regolamentazione del traffico e della sosta, una segnaletica più efficace e maggiori controlli”

L’incidente stradale verificatosi in Viale Alfonsine, all’incrocio con Via del Salaiolo, riporta all’attenzione un problema che non può più essere sottovalutato: la sicurezza della circolazione in una delle aree più trafficate e frequentate di Città di Castello.

Per questo abbiamo presentato un’interrogazione consiliare con la quale chiediamo al Sindaco e alla Giunta di affrontare in maniera organica le criticità della viabilità del quartiere Salaiolo.

Non si tratta soltanto di un incrocio pericoloso, ma di un’intera area nella quale si concentrano quotidianamente traffico intenso, accessi ai servizi sanitari dell’USL Umbria 1, attività commerciali tra cui un supermercato e una domanda di parcheggi che troppo spesso si traduce in sosta disordinata e irregolare lungo la carreggiata.

Una situazione che può compromettere la visibilità agli incroci, rendere difficoltose le manovre dei mezzi sanitari e aumentare i rischi per automobilisti, pedoni e ciclisti. Particolare attenzione merita la presenza dei servizi sanitari, frequentati anche da famiglie con bambini, persone anziane, con disabilità o difficoltà motorie, per le quali devono essere garantiti accessi agevoli, parcheggi adeguati e percorsi sicuri.

Con la nostra interrogazione chiediamo innanzitutto una verifica delle condizioni di sicurezza dell’incrocio tra Viale Alfonsine, Via del Salaiolo e via Santinelli e una regolamentazione più efficace della sosta, con l’individuazione di spazi consentiti e divieti chiaramente segnalati nei punti critici, il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale, maggiori controlli della Polizia Locale e una valutazione di possibili interventi per moderare la velocità e proteggere gli utenti più vulnerabili della strada.

Riteniamo inoltre necessario un sopralluogo e un confronto tra Uffici tecnici, USL Umbria 1 e attività commerciali presenti nella zona, per individuare soluzioni condivise che consentano di conciliare le esigenze di accessibilità con quelle della sicurezza e della fluidità del traffico perchè un’organizzazione della viabilità più razionale e ordinata garantisce sicurezza per tutti, anche per le attività commerciali presenti.