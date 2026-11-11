Sansepolcro premia Nico Piro, l’inviato Rai che racconta le guerre dalla parte di chi le subisce



Le guerre le ha viste da vicino. E le ha raccontate partendo sempre dalle persone: chi le subisce, cosa perde, cosa resta dopo. Per questo Nico Piro, giornalista e inviato della Rai, sabato 21 novembre sarà a Sansepolcro. A lui va il Premio nazionale “Cultura della Pace – Città di Sansepolcro”, arrivato alla diciottesima edizione.



Non verrà solo a ritirare un riconoscimento. In città presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro, “Disarmiamo le parole”. Un titolo che sta bene con il tema scelto quest’anno: la pace si costruisce anche con le parole.



Piro non sarà l’unico premiato. Il riconoscimento nazionale “Nonviolenza” andrà a due donne, Shiva Boroumand e Parisa Nazari, voci del movimento iraniano Donna Vita Libertà.

C’è poi una menzione speciale che resta in zona. È per la Poti Pictures di Arezzo, la divisione cinematografica della cooperativa “Il Cenacolo”, premiata per il lavoro sull’inclusione: l’attenzione al talento di ogni persona, alla sua diversità, a quello che ha di originale.

L’idea di fondo è semplice. Raccontare la verità, difendere i diritti, dare voce a chi di solito non viene ascoltato: è così che la pace si costruisce, un pezzo alla volta. Il messaggio di questa edizione è tutto lì. La pace non è solo un ideale da difendere, è una responsabilità da condividere.