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Dissesto idrogeologico, oltre 9,5 milioni per l’Umbria: otto interventi tra Perugia e Terni. L’annuncio di Marchetti (Lega)

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Gli argini del Tevere a Ponte San Giovanni, la rupe di Orvieto, la Cascata delle Marmore. Sono alcuni dei punti dell’Umbria dove arriveranno i soldi del Ministero dell’Ambiente contro frane e alluvioni. In tutto oltre 9,5 milioni di euro, per otto interventi tra le province di Perugia e Terni.

A darne notizia è Riccardo Augusto Marchetti, deputato e segretario della Lega Umbria. Li definisce «risorse importanti per la sicurezza del territorio umbro». Serviranno, dice, a «intervenire sui versanti a rischio frana, consolidare le aree instabili e ridurre il rischio idraulico lungo i corsi d’acqua».

Il Tevere è il capitolo più corposo. A Ponte Nuovo, nel comune di Torgiano, verranno ricalibrati gli argini. A Ponte San Giovanni si lavorerà sulle difese della sponda destra, dentro l’abitato. Perugia avrà anche un secondo intervento, sul rischio idraulico e idrologico. Più a nord c’è Sigillo: lì si ripristina un tratto del torrente delle Gorghe, in pieno centro.

Poi il Ternano. Alle Marmore si completano le opere già avviate nella zona della Cascata. Orvieto ha due cantieri: uno sulla rupe, nell’area della Fortezza Albornoz, l’altro lungo la provinciale 12 Bagnorese, in località Macereto. Chiude l’elenco Baschi, con la messa in sicurezza della frazione di Scoppieto.

Marchetti ringrazia il viceministro Vannia Gava «per l’attenzione riservata al nostro territorio». Per lui i fondi «confermano la volontà del Governo di investire concretamente nella prevenzione del dissesto idrogeologico, oltre che l’attenzione della Lega nei confronti dell’Umbria».

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