Giornate della Salute e della Prevenzione: tre giorni di controlli gratuiti in Piazza Andrea Costa

Dal 13 al 15 novembre S.O.G.IT e Lions insieme per promuovere la cultura della prevenzione. Glicemia, colesterolo, pressione, saturimetria e screening oculistico aperti alla cittadinanza

CITTÀ DI CASTELLO – Tre giornate dedicate alla salute e alla prevenzione, con controlli gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. È stata presentata l’edizione 2026 delle Giornate della Salute e della Prevenzione – “Prenditi cura di te, un gesto per la tua salute”, in programma venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre in Piazza Andrea Costa a Città di Castello.

L’iniziativa è organizzata da S.O.G.IT Città di Castello O.D.V., in collaborazione con il Lions Club Città di Castello Host e il Lions Club Città di Castello Tiferno.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore Benedetta Calagreti, il presidente S.O.G.IT Città di Castello Giampiero Calagreti, il presidente del Lions Club Città di Castello Host Giancarlo Martinelli e la presidente del Lions Club Città di Castello Tiferno Elisa Antonacci.

Quest’anno, accanto al tradizionale controllo della glicemia, l’iniziativa amplia l’offerta con altri importanti screening. L’obiettivo è semplice: avvicinare le persone alla prevenzione e permettere di dedicare qualche minuto alla propria salute.

Per tutte e tre le giornate sarà possibile effettuare il controllo di glicemia e colesterolo dalle 8 alle 9, presentandosi a digiuno.

I controlli della pressione e della saturimetria saranno invece disponibili dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, spazio anche allo screening oculistico gratuito, effettuato con la presenza di un ottico.

Durante le giornate sarà inoltre possibile consegnare vecchi occhiali da vista e da sole, che saranno raccolti dai Lions Club.

Un programma che mette insieme associazionismo e attenzione alla comunità, con l’intento di rafforzare una cultura della prevenzione che passa anche da gesti semplici: un controllo, una domanda, qualche minuto dedicato alla propria salute.

Le Giornate della Salute rappresentano quindi un’occasione concreta per tutta la cittadinanza di Città di Castello e del territorio.

Per informazioni:

sogitcittadicastello@gmail.com

075 9118121

375 9534049