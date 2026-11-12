Il Prefetto di Arezzo in visita alla Tratos: “un’eccellenza per Pieve Santo Stefano”

Fabrizio Stelo ha visitato l’azienda di Pieve Santo Stefano. Al centro dell’incontro innovazione, lavoro, mercati internazionali e sviluppo del territorio

PIEVE SANTO STEFANO – Un incontro tra istituzioni e mondo produttivo per conoscere da vicino una delle realtà più importanti del territorio.

Il Prefetto di Arezzo, Fabrizio Stelo, ha fatto visita alla sede della Tratos Cavi S.p.A. di Pieve Santo Stefano, accogliendo così il desiderio espresso durante una precedente visita istituzionale di conoscere direttamente l’azienda.

Ad accoglierlo è stato l’ingegner Albano Bragagni, che ha illustrato la storia dell’azienda, la sua organizzazione e le prospettive di sviluppo.

La Tratos rappresenta una delle realtà imprenditoriali di riferimento per Pieve Santo Stefano. Nel corso degli anni l’azienda ha saputo conquistare una presenza importante sui mercati internazionali, puntando su innovazione, capacità imprenditoriale e solidità.

Un percorso di crescita che, secondo l’Amministrazione comunale, ha avuto ricadute importanti anche sul territorio, contribuendo a creare occupazione e stabilità economica e rappresentando una prospettiva significativa per il futuro della comunità.

La visita è stata quindi anche un’occasione per rafforzare il dialogo tra istituzioni e imprese, in un momento nel quale la crescita del tessuto produttivo locale rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo delle comunità.

Il Comune di Pieve Santo Stefano ha espresso soddisfazione per la presenza del Prefetto e ringraziato l’ingegner Bragagni per l’accoglienza e per aver condiviso storia, attività e prospettive della Tratos.

Un confronto diretto che testimonia l’attenzione delle istituzioni nei confronti delle realtà economiche del territorio e delle aziende che, anche attraverso la loro presenza sui mercati internazionali, contribuiscono a dare visibilità e forza al nome di Pieve Santo Stefano.