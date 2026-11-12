San Giustino, carta “DEDICATA A TE”: pubblicato l’elenco dei beneficiari

La comunicazione è stata inviata dal Comune. Per i nuovi beneficiari il ritiro della carta alle Poste. Primo acquisto entro il 16 dicembre

SAN GIUSTINO – È stato pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari della Carta “Dedicata a te” 2026, la misura destinata all’acquisto di beni di prima necessità, carburanti e abbonamenti al trasporto pubblico locale.

L’elenco è stato reso disponibile dall’INPS lo scorso 30 ottobre e il Comune di San Giustino ha provveduto a informare tutti i beneficiari attraverso una comunicazione inviata per posta ordinaria.

Per chi è già in possesso della carta, non sarà necessario recarsi alle Poste o agli uffici comunali: l’importo verrà accreditato direttamente sulla carta già utilizzata.

In caso di smarrimento, sarà invece possibile richiedere un duplicato presso un Ufficio Postale, presentando documento d’identità, codice fiscale e copia della denuncia.

Per i nuovi beneficiari, la comunicazione ricevuta dal Comune contiene il codice necessario per ritirare la carta presso un qualsiasi Ufficio Postale abilitato. Per il ritiro occorreranno un documento d’identità valido e il codice fiscale.

Ci sono però due date da segnare sul calendario.

Il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026, mentre tutte le somme disponibili dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. Il mancato rispetto delle scadenze comporterà la perdita del beneficio.

Un’ulteriore agevolazione riguarda i supermercati che hanno aderito alla convenzione: per i beneficiari è previsto uno sconto del 15%, cumulabile con le altre offerte applicate dai punti vendita.

L’elenco dei beneficiari è stato predisposto dall’INPS sulla base dei propri criteri. Per eventuali chiarimenti riguardanti esclusioni o la propria posizione, il Comune ricorda quindi che occorre rivolgersi direttamente all’istituto.

Sul sito del Comune di San Giustino sono disponibili la graduatoria, l’elenco degli esercizi commerciali aderenti e tutte le informazioni sulla misura.