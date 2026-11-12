Search
Comunicazioni amministrativeIn evidenzaSan Giustino

San Giustino, carta “DEDICATA A TE”: pubblicato l’elenco dei beneficiari

Data:

La comunicazione è stata inviata dal Comune. Per i nuovi beneficiari il ritiro della carta alle Poste. Primo acquisto entro il 16 dicembre

SAN GIUSTINO – È stato pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari della Carta “Dedicata a te” 2026, la misura destinata all’acquisto di beni di prima necessità, carburanti e abbonamenti al trasporto pubblico locale.

L’elenco è stato reso disponibile dall’INPS lo scorso 30 ottobre e il Comune di San Giustino ha provveduto a informare tutti i beneficiari attraverso una comunicazione inviata per posta ordinaria.

Per chi è già in possesso della carta, non sarà necessario recarsi alle Poste o agli uffici comunali: l’importo verrà accreditato direttamente sulla carta già utilizzata.

In caso di smarrimento, sarà invece possibile richiedere un duplicato presso un Ufficio Postale, presentando documento d’identità, codice fiscale e copia della denuncia.

Per i nuovi beneficiari, la comunicazione ricevuta dal Comune contiene il codice necessario per ritirare la carta presso un qualsiasi Ufficio Postale abilitato. Per il ritiro occorreranno un documento d’identità valido e il codice fiscale.

Ci sono però due date da segnare sul calendario.

Il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026, mentre tutte le somme disponibili dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. Il mancato rispetto delle scadenze comporterà la perdita del beneficio.

Un’ulteriore agevolazione riguarda i supermercati che hanno aderito alla convenzione: per i beneficiari è previsto uno sconto del 15%, cumulabile con le altre offerte applicate dai punti vendita.

L’elenco dei beneficiari è stato predisposto dall’INPS sulla base dei propri criteri. Per eventuali chiarimenti riguardanti esclusioni o la propria posizione, il Comune ricorda quindi che occorre rivolgersi direttamente all’istituto.

Sul sito del Comune di San Giustino sono disponibili la graduatoria, l’elenco degli esercizi commerciali aderenti e tutte le informazioni sulla misura.

Commenti
Previous article
San Giustino, cittadini chiamati a dire la loro sul nuovo Piano Regolatore
Next article
San Florido, venerdì 13 novembre la Biblioteca Carducci resterà chiusa

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Condannata per traffico di droga, fugge in Spagna: arrestata una 35enne ricercata da oltre un anno

Redazione Redazione -
La donna doveva scontare una pena definitiva di 4...

Perugia, chiuse due sale scommesse dopo i controlli: tra i frequentatori anche minorenni

Redazione Redazione -
Operazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane...

Una partita a burraco per il sogno di Lorenzo: così il cinema può diventare realtà

Redazione Redazione -
Grande partecipazione al Centro Commerciale Castello per il torneo...

Luca Secondi a Bruxelles: “L’Europa deve tornare a essere l’Europa dei popoli”

Redazione Redazione -
Il sindaco di Città di Castello Luca Secondi è...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Condannata per traffico di droga, fugge in Spagna: arrestata una 35enne ricercata da oltre un anno

Cronaca 0
La donna doveva scontare una pena definitiva di 4...

© 2024 Primo Piano Notizie