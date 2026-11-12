Perugia, chiuse due sale scommesse dopo i controlli: tra i frequentatori anche minorenni

Operazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il prefetto Paolo Canaparo richiama l’attenzione sulla tutela dei giovani e sulla prevenzione dei rischi legati al gioco.

PERUGIA – Due sale scommesse chiuse a seguito dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra i frequentatori dei locali, secondo quanto emerso, c’erano anche minorenni.

Una circostanza che riporta l’attenzione su un problema delicato: quello dell’accesso dei più giovani al mondo delle scommesse e dei rischi che possono derivarne.

Sull’esito dei controlli è intervenuto il prefetto di Perugia, Paolo Canaparo, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dalle istituzioni e dalle forze dell’ordine a tutela della legalità.

«I risultati delle attività di controllo svolte dal personale della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha portato alla chiusura di due sale scommesse frequentate anche da minorenni, testimoniano la costante attenzione delle Istituzioni e delle Forze di Polizia per la tutela della legalità, perseguita anche mediante la prevenzione ed il contrasto ai comportamenti illeciti che possono esporre ai rischi connessi al gioco anche minorenni».

Ma il prefetto guarda anche oltre l’attività di controllo. Il tema, infatti, non riguarda soltanto il rispetto delle regole, ma anche la necessità di intervenire prima che determinate situazioni diventino un problema per i ragazzi e le loro famiglie.

«La prevenzione costituisce una priorità e su tale fronte la Prefettura si impegnerà nella promozione di iniziative per il superamento delle situazioni di maggiore fragilità giovanile», ha aggiunto Canaparo.

Un richiamo alla responsabilità degli operatori del settore, ma anche all’importanza di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che può coinvolgere persone particolarmente vulnerabili.

La chiusura delle due sale scommesse rappresenta dunque il risultato concreto dei controlli, mentre dalla Prefettura arriva l’impegno a rafforzare il lavoro di prevenzione, con particolare attenzione ai minorenni e alle situazioni di maggiore fragilità.