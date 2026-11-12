Condannata per traffico di droga, fugge in Spagna: arrestata una 35enne ricercata da oltre un anno

La donna doveva scontare una pena definitiva di 4 anni e 6 mesi. Era scomparsa da Perugia nel dicembre 2024, dopo essere stata sottoposta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Decisiva la collaborazione tra i Carabinieri e la polizia internazionale.

PERUGIA – Doveva scontare quattro anni e sei mesi di carcere per reati legati al traffico di droga, ma aveva fatto perdere le proprie tracce, lasciando l’Italia e rifugiandosi in Spagna. La fuga di una donna di 35 anni, ricercata da oltre un anno, è terminata a Murcia, dove è stata rintracciata e arrestata l’8 novembre scorso.

A dare notizia dell’operazione è la Procura della Repubblica di Perugia, che ha ricostruito le tappe delle indagini e della collaborazione internazionale che hanno consentito di arrivare alla cattura.

La donna, di nazionalità rumena, era stata coinvolta in un’indagine per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Si trovava agli arresti domiciliari a Perugia, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Il 10 dicembre 2024, però, si era resa irreperibile, sottraendosi all’esecuzione della condanna definitiva. Successivamente era riuscita a raggiungere la Spagna, dove aveva continuato a nascondersi.

Nei suoi confronti, il 21 febbraio 2025, la Procura di Perugia aveva emesso un mandato d’arresto europeo.

Da quel momento erano proseguite le ricerche, con un’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Perugia.

Un lavoro che ha permesso di ricostruire gli spostamenti della latitante fino a individuarla in territorio spagnolo.

Decisiva la collaborazione internazionale. L’arresto è stato eseguito attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, con il coinvolgimento di FAST Italia e delle autorità spagnole, nell’ambito della rete europea ENFAST, specializzata nella ricerca e nella cattura dei latitanti.

L’operazione si è conclusa l’8 novembre a Murcia, mettendo fine alla latitanza della 35enne.

La Procura di Perugia, nel comunicato diffuso il 12 novembre, ha sottolineato l’efficacia della collaborazione tra autorità giudiziaria, Carabinieri e organismi di cooperazione internazionale.

Una vicenda iniziata con la fuga da un’abitazione di Perugia e conclusa quasi due anni dopo, a centinaia di chilometri di distanza, grazie a un’indagine che ha superato i confini nazionali.